مالی مسائل کے سبب انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے پوائنٹس میں کٹوتی اور ’خصوصی اقدامات‘ میں رکھنے کے بعد سابق کھلاڑیوں کے ایک گروپ اور اسپانسرز نے کاؤنٹی ٹیم سسیکس کے بورڈ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔
جمعے کی صبح شائع ہونے والے کھلے خط پر سسیکس کے سابق کپتان کرس ایڈمز، آئن گولڈ اور ایلن ویلس جبکہ بین الاقوامی کھلاڑیوں میں میٹ پرائر، مشتاق احمد اور مرے گُڈوِن سمیت کلب کے متعدد اسپانسرز نے دستخط کیے۔
خط میں کلب کے لیے بورڈ کے استعفے کے ذریعے کلب کی نئی صاف اور آزاد لیڈرشپ کا مطالبہ کیا گیا۔ اس وقت بورڈ کی سربراہی جان فلبی کر رہے ہیں۔
انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پیر کے روز اعلان کیا تھا کہ گزشتہ دو برسوں میں ہوشربا مالی نقصان کے بعد بڑی مقدار میں فنڈنگ کے لیے سسیکس تین سالہ فنانشل فریم ورک معاہدے کا حصہ بن گیا ہے۔
واضح رہے 2026 کے تینوں مینز ایونٹ میں کلب کے پوائنٹس کی کٹوتی ہوگی اور آئندہ تین برسوں تک کھلاڑیوں کی تنخواہوں پر حد بندی عائد کی جائے۔