چینی سائنس دانوں نے نئی نسل کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرلی

چینی سائنس دانوں نے ایک انتہائی طاقتور انرجی جنریٹر تیار کیا ہے جو نئی جنریشن کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرتا ہے

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

چینی سائنس دانوں نے ایک انتہائی طاقتور انرجی جنریٹر تیار کیا ہے جو نئی جنریشن کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرتا ہے۔

گزشتہ برسوں میں ہائی پاور مائیکرو ویو ہتھیاروں نے ان کے اپنی لامحدود فائرنگ کی صلاحیت کی بدولت روایتی بندوقوں اور میزائلز کے کم قیمت متبادل کے طور پر توجہ حاصل کرلی ہے۔

بالخصوص چین، روس ور امریکا کے سائنس دان یہ جاننے کی کوشش کر رہے کہ آیا ایسی ٹیکنالوجی وضع کی جاسکتی ہے جس سے ڈائریکٹ-انرجی ہتھیار بنائے جا سکیں جو سیٹلائٹس کو تباہ کر سکتی ہو۔

روایتی ہتھیاروں سے خلا میں سیٹلائٹس کو تباہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ایسا کرنے سے مدار میں سیٹلائٹ کے پرزے بکھر سکتے ہیں اور اس کے نتائج کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا (بشمول ملک کے اپنے سیٹلائیٹس کے)۔

تھیوری کی سطح پر مائیکرو ہتھیار کم ملبہ پھیلائے بغیر سیٹلائٹس کو غیر فعال کر سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

سام سنگ نے اپنے مشہور فون کی اپ ڈیٹس بند کر دیں

Express News

سائنسدانوں نے زمین کی گہرائیوں میں چھپے دو دیوہیکل ڈھانچوں کا سراغ لگالیا

Express News

گوگل کے اے آئی چیٹ بوٹ جیمنائی نے نیا سنگِ میل عبور کرلیا

Express News

گہرے سمندر میں نایاب دیوہیکل جیلی فش کی دریافت، ماہرین حیران

Express News

چین نے برقی گاڑیوں کے اہم فیچر پر پابندی عائد کردی

Express News

زمین سے 146 نوری سال کے فاصلے پر زمین سے مشابہ سیارہ دریافت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو