اسلام آباد دھماکا؛ مختلف ممالک کی مذمت، دہشتگردی کے خاتمے کیلیے پاکستان کیساتھ کھڑے رہنے کا عزم

سعودی عرب نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup
32
اسلام آباد کی امام بارگاہ میں نماز جمعہ کے وقت خودکش حملہ کیا گیا جس میں 32 نمازی شہید ہوگئے

دنیا بھر کے مختلف ممالک نے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ 

امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے خودکش دھماکے کی سخت مذمت کرتے ہوئے شہید اور زخمی افراد کے اہلِ خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ امریکا امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔

برطانوی وزیرِ خارجہ نے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔

سعودی عرب نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ترکیہ کی جانب سے جاری بیان میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہدا اور زخمیوں کے اہلِ خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

Express News

اسلام آباد امام بارگاہ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ خودکش دھماکے پر شدید صدمہ اور افسوس ہوا ہے اور اس مشکل گھڑی میں آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جرمن سفیر نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جبکہ روسی سفارت خانے نے خودکش حملے کو سفاکیت قرار دیا۔

اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔

واضح رہے کہ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں واقع امام بارگاہ اور مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جمعہ کی نماز کے دوران خودکش دھماکے میں 32 نمازی شہید اور 162 زخمی ہوگئے ہیں، جن میں سے 29 کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

اے آر رحمان پر تنقید؛ پرکاش راج نے کنگنا رناوت کو آڑے ہاتھوں لے لیا

Feb 07, 2026 12:42 AM |
اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

اسماء عباس نے چیٹ جی پی ٹی کو’بیٹی‘ کیوں بنایا؛ اداکارہ کا حیران کن انکشاف

Feb 06, 2026 11:21 PM |
بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

بسنت شو، رقص اور تفریح؛ ندا یاسر ایک بار پھر تنقید کی زد میں کیوں ؟

 Feb 07, 2026 01:01 AM |

متعلقہ

Express News

سعودیہ سمیت متعدد مسلم ممالک کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت؛ تعزیت کا اظہار

Express News

ہنی مون ہوٹل کے کمروں میں خفیہ کیمرے؛ متاثرہ جوڑا معاشرے میں منہ چھپانے پر مجبور

Express News

برطانیہ؛ زیادتی کے بعد خواتین کی برہنہ لاش پھینکنے والے سیریل کلر کو 61 سال قید

Express News

100 کشتیاں، ہزار ایکٹوسٹس؛ ایک اور غزہ امدادی قافلہ اسرائیلی ناکہ توڑنے کیلیے تیار

Express News

امریکا کیساتھ مذاکرات فی الحال ختم؛ ایرانی وزیر خارجہ نے پوری روداد سنا دی

Express News

عمان مذاکرات؛ ایران کا ‘ابتدائی منصوبہ’ امریکا تک پہنچا دیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو