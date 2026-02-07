دنیا بھر کے مختلف ممالک نے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے خودکش دھماکے کی سخت مذمت کرتے ہوئے شہید اور زخمی افراد کے اہلِ خانہ سے تعزیت کی اور کہا کہ امریکا امن و سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
برطانوی وزیرِ خارجہ نے اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
سعودی عرب نے بھی حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ ترکیہ کی جانب سے جاری بیان میں خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے شہدا اور زخمیوں کے اہلِ خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔
آسٹریلوی ہائی کمشنر نے کہا کہ خودکش دھماکے پر شدید صدمہ اور افسوس ہوا ہے اور اس مشکل گھڑی میں آسٹریلیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جرمن سفیر نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جبکہ روسی سفارت خانے نے خودکش حملے کو سفاکیت قرار دیا۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کے عمل کو ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اس حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
واضح رہے کہ اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں واقع امام بارگاہ اور مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جمعہ کی نماز کے دوران خودکش دھماکے میں 32 نمازی شہید اور 162 زخمی ہوگئے ہیں، جن میں سے 29 کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے۔