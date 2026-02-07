عمان میں جاری مذاکرات میں ایران نے امریکا کا یورینیم افزودگی روکنے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق عمان میں ہونے والے امریکی ایران مذاکرات میں واشنگٹن نے مطالبہ کیا تھا کہ تہران اپنی یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں روکے خاص طور پر وہ سطح اور طریقہ کار جو اسے جوہری ہتھیاروں کے قریب لے جا سکتا ہے۔
ایران نے اس مطالبے کو واضح طور پر رد کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ اپنی افزودگی کی سرگرمیاں جاری رکھے گا اور اس معاملے میں کوئی وقفہ یا معاہدہ نہیں کرے گا۔
ایرانی حکام کے مطابق یورینیم افزودگی ان کا حق ہے اور وہ اسے برقرار رکھنے پر مصر ہیں، چاہے مذاکرات میں کچھ بھی پیش آئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ صرف اپنے پر امن جوہری پروگرام کی تشریح کرتا ہے اور اس افزودگی کو امن اور توانائی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔
مذاکرات میں امریکا کا مطالبہ ہے کہ ایران یورینیم افزودگی بند یا بہت محدود کرے تاکہ وہ ممکنہ جوہری ہتھیار بنانے کے راستے سے ہٹ جائے۔ امریکا مذاکرات کو بنیادی طور پر نیوکلیئر پروگرام کے دائرے تک محدود رکھنا چاہتا ہے۔
واضح رہے کہ یہ معاملہ ایران اور امریکہ کے درمیان بنیادی اختلافات میں سے ایک بڑا ستون ہے۔ ایران اسے اپنے شہری توانائی اور ٹیکنالوجی کا حصہ قرار دیتا ہے، جبکہ امریکہ اسے ممکنہ جوہری ہتھیاروں کی تلاش کے خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔