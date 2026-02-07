چینی زرعی ماہرین کا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا دورہ

ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان عالمی شراکت داری کے نئے دور میں داخل ہوگیا۔
چینی زرعی ماہرین اور صنعت کے رہنماؤں نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد کا دورہ کیا جہاں فارم ویلیو چین میں کاروباری شراکت داری اور ٹیکنالوجی منتقلی کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
واضح رہے کہ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت پاکستان کی چین کو چاول برآمدات 62 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئیں جبکہ نمک کی برآمدات میں 20 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی فارما برآمدات 2025 میں 11 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔
ملکی برآمدات میں اضافہ معیشت کے استحکام، روزگار اور اقتصادی خودانحصاری میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔