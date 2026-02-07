اقوام متحدہ کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی شدید مذمت

شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے، امریکی ناظم الامور

ویب ڈیسک February 07, 2026
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسلام آباد کی مسجد و امام بارگاہ میں خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے۔

تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے شہریوں اور عبادت گاہوں پر حملے کو ناقابلِ قبول قرار دیا ہے اور ذمہ داروں کو شناخت کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا۔

انتونیو گوتریس نے جاں بحق افراد کے خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انھوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اقوام متحدہ کی مکمل یکجہتی کا اظہار اور انتہا پسندی کے خاتمے کی کوششوں میں پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔

واضح رہے کہ اسلام آباد کی ایک مسجد و امام بارگاہ میں گزشتہ روز جمعہ کو خودکش دھماکے میں 32 نمازی شہید ہوئے، نماز جمعہ کے دوران مسجد خدیجة الکبریٰ میں نمازی نشانہ بنے، 32 میتیں ورثا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔

ذرائع کے مطابق 162 زخمیوں میں 29 کی حالت نازک ہے۔ اقوام متحدہ کے علاوہ امریکا، سعودی عرب، ایران، روس، چین، ترکیہ اور افغانستان سمیت مختلف ملکوں کی جانب سے اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت کی گئی ہے۔

امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے، امریکا امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔
