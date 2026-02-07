شریانوں میں جمی چکنائی کو کیسے دور کیا جائے؟

جب طویل عرصے تک چکنائی والی غذا کھائی جائے تو شریانوں کی دیواروں میں چکنائی جم جاتی ہے جو شریانوں کو تنگ کردیتی ہے اور فالج یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ دیتا ہے۔
شریانوں کی جمی ہوئی چکنائی مکمل طور پر راتوں رات ختم نہیں ہوتی مگر درست طرزِ زندگی سے اسے ختم اور مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔
سب سے پہلے خوراک میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے جو کہ سب سے اہم قدم ہے۔ فرائی، گھی، بناسپتی، فاسٹ فوڈ کم سے کم یا بالکل ترک کرنا ہوتا ہے۔
اس کیلئے سبزیاں، پھل، دالیں، ثابت اناج جیسے جو یا براؤن چاول وغیرہ زبرست آپشن ہے۔ مچھلی، السی کے بیج اور اخروٹ زیادہ کھائیں جن میں اومیگا-3 ہوتا ہے۔ یہ شریانوں میں جمی چکنائی کو دور کرتا ہے۔
اسی طرح لہسن (روز 1–2 پیس) کھائیں اور زیتون کا تیل استعمال کریں جبکہ چینی اور سفید آٹا ترک یا بالکل محدود کردیں۔
فائبر شریانوں میں جمی چکنائی کو کم کرنے میں خاص مدد دیتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، روزانہ 30–45 منٹ تیز واک کریں۔ سائیکل، تیراکی وغیرہ بھی کریں۔ ورزش ایچ ڈی ایل بڑھاتی ہے جو شریانیں صاف رکھنے میں مددگار ہے۔
اسی طرح ہلدی، کالی مرچ اور سبز چائے استعمال کریں۔ میٹھا کم، نمک مناسب مقدار میں لیں۔ یہ بھی چکنائی کو دور کرنے میں انتہائی معاون ہیں۔