پنجاب میں بسنت پر فری ینگو رائڈ کا اعلان زبانی جمع خرچ نکلا

حکومتی اعلان کے برعکس شہریوں سے مکمل کرایہ وصول کیا جارہا ہے

ویب ڈیسک February 07, 2026
لاہور:

پنجاب حکومت کا بسنت کے تینوں روز ینگو کے ذریعے یومیہ 60 ہزار مفت رائڈز فراہم کرنے کے اعلان پر عملدرآمد نہ ہوسکا۔

پنجاب حکومت اور ینگو کے درمیان بسنت کے تین دنوں میں مجموعی طور پر ایک لاکھ 80 ہزار مفت رکشہ رائڈز فراہم کرنے کا معاہدہ کیا گیا تھا تاہم حکومتی اعلان کے برعکس شہریوں کو ینگو رکشہ سروس مفت فراہم نہیں کی جا سکی۔

ینگو رکشہ سروس استعمال کرنے والے مسافروں سے باقاعدہ کرایہ وصول کیا گیا جس کے شواہد سامنے آ گئے ہیں، اندرون شہر بھی ینگو رائڈ کے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اور فری رائڈ کا اعلان صرف زبانی جمع خرچ ثابت ہوا ہے۔

ینگو رکشہ ڈرائیور نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں فری رائڈ سے متعلق کوئی حکم نہیں ملا، مسافروں سے مکمل کرایہ ہی وصول کیا جارہا ہے۔
