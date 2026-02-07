ایکسپو سینٹر میں مائی کراچی کلائمیٹ میٹرز کانفرنس کا انعقاد

جب ہم ڈیفالٹ پر تھے آئی ایم ایف ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ترجیح نہیں دیتا تھا، وفاقی وزیر

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

کراچی چیمبر کے تحت ایکسپو سینٹر میں مائی کراچی کلائمیٹ میٹرز کانفرنس منعقد ہوئی جس میں موسمیاتی تبدیلی کے تدارک کے لیے اقدامات پر زور دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی میں پاکستان کا حصہ نصف فیصد سے بھی کم ہے۔ پاکستان میں زلزلے اسموگ دھند کے ساتھ سیلاب بھی آتے ہیں۔ پلاسٹک کے بڑھتے ہوئے استعمال سے آلودگی پھیل رہی ہے، ماحولیات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم اب تک پلاسٹک کے فضلے کو درست طریقے سے نہ استعمال اور نہ ڈمپ کرسکے ہیں۔ کلائمیٹ چینج پر دنیا بھر میں مستعدی کام ہورہا ہے جبکہ دنیا میں پلاسٹک سے سڑکیں بن چکی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم ڈیفالٹ پر تھے آئی ایم ایف ہمیں اپنے پروگرام میں شامل کرنے کے لیے ترجیح نہیں دیتا تھا، صنعتیں موسمیاتی تبدیلی کا سبب ہیں جس کے تدارک کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وسط ایشیاء کی بہت سے ممالک کے پاس سمندر ہی نہیں ہے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ صنعتی شعبہ آگے آئیں صنعتیں لگائیں اور 10 سال کی ٹیکس فری سہولت سے استفادہ کریں۔ ہمارے اسپیشل اکنامک زونز میں زیرو ڈیوٹی کی سہولت ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ غیرملکی سرمایہ کاری بڑھانے لیے اقدمات کررہے ہیں۔ ایف ڈی آئی بڑھانے کے لیے غیر ضروری پابندیاں ختم کی جارہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک اور ایس ای سی پی میں اصلاحات کی گئی ہیں۔ جلد ہی ایف بی آر کےبھی غیر ضروری اختیارات ختم کردیئے جائیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر انوراگ کشیپ کا ردعمل سامنے آگیا

ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر انوراگ کشیپ کا ردعمل سامنے آگیا

 Feb 07, 2026 05:56 PM |
سینئر اداکار 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

سینئر اداکار 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Feb 07, 2026 05:53 PM |
مرزاپور کے معروف اداکار نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کی وجہ بتادی

مرزاپور کے معروف اداکار نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کی وجہ بتادی

 Feb 07, 2026 04:41 PM |

متعلقہ

Express News

زرمبادلہ کے سرکاری ذخائر میں 5 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ

Express News

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں  میں 4 روز کے بعد قیمت میں بڑی کمی

Express News

تنخواہ دار طبقے کی جانب سے ادا کیے جانیوالے انکم ٹیکس میں اضافہ

Express News

پی آئی اے  کے کرایوں میں خصوصی ڈسکاؤنٹ کا اعلان؛ کن مسافروں کو فائدہ ہوگا؟

Express News

جنوری میں پاکستان کی برآمدات پہلی بار 3 ارب ڈالر سے تجاوز کرگئی

Express News

آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کیلیے 13 ارب کی منظوری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو