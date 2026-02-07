مرزاپور کے معروف اداکار نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کی وجہ بتادی

اپنے بیٹے کے پہلے بار ‘پاپا’ کہنے کے لمحے سے محروم رہ گیا تھا، اداکار کا شکوہ

ویب ڈیسک February 07, 2026
بالی ووڈ کی کامیاب سیریز ’مرزاپور‘ کے اداکار وکرانت میسی نے کہا ہے کہ 2024 میں ریٹائرمنٹ سے متعلق ان کا بیان غلط سمجھا گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق وکرانت میسی جلد ہی فلم او رومیئو میں نظر آئیں گے، جس میں شاہد کپور اور ترپتی ڈمری بھی مرکزی کردار میں دکھائی دیں گے جب کہ وشال بھردواج کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم 13 فروری کو سینما گھروں میں ریلیز ہوگی۔

وکرانت میسی نے اس وقت اپنے مداحوں کو حیران کر دیا تھا جب انہوں نے ایک نوٹ شیئر کیا جس میں لکھا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خود کو دوبارہ سنبھالیں اور گھر لوٹیں۔

2024 میں اس پوسٹ کو پڑھ کر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اداکار نے بطور شوہر اور والد اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اداکاری سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

تاہم، اب اداکار نے وضاحت جاری کی ہے کہ ان کی پوسٹ کو غلط سمجھا گیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے پہلے بار ‘پاپا’ کہنے کے لمحے سے محروم رہ گئے تھے۔

وکرت میسی کی ریٹائرمنٹ پوسٹ پر وضاحت

بالی ووڈ کے مشہور کامیڈین اداکار گرفتار

فلم بھاگم بھاگ کے سیکوئل سے گووندا کی چھٹی، کس اداکار کو شامل کیا گیا؟

حال ہی میں بھارتی میڈیا سے گفتگو میں وکرانت میسی نے وضاحت کی کہ 2 دسمبر 2024 کو کی گئی ان کی پوسٹ کا غلط مطلب لیا گیا۔

نیشنل ایوارڈ یافتہ اداکار کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں محدود الفاظ میں ساری بات سمیٹنے کی کوشش کی، مگر پوری بات واضح نہ ہو سکی۔

انہوں نے کہا کہ بہت سی باتیں غلط سمجھ لی گئیں، میں صرف ایک وقفہ لینا چاہتا تھا اور اُس وقت میں شدید برن آؤٹ کا شکار تھا۔

وکرانت میسی نے کہا کہ یہ پہلے ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن بطور فنکار اور اداکار ہم ذہنی اور جذباتی طور پر خود کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جو انسان کو تھکا دیتا ہے۔

اداکار نے مزید بتایا کہ 7 ماہ کے وقفے کے دوران انہوں نے اپنی تمام فلمیں دیکھیں، تب انہیں احساس ہوا کہ اگر وہ خود کو اگلے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں تو انہیں بطور اداکار خود کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔

 


