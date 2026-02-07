سپریم کورٹ نے عمران خان کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے

سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے 13 مقدمات کی سماعت کے لیے تشکیل پایا ہے

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

سپریم کورٹ نے بانی تحریک انصاف عمران خان کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر کر دیے۔

سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے 13 مقدمات کی سماعت کے لیے تشکیل پایا ہے۔ چیف جسٹس آفریدی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل بینچ 9 فروری کو مقدمات کی سماعت کرے گا۔

بانی تحریک انصاف کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ بشری بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف اپیل پر سماعت بھی مقرر کی گئی ہے۔

بانی پی ٹی آئی کے آفیشل سیکریٹریٹ اور نیب کے مقدمات پر سماعت بھی فکس کر دی گئی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل پر سماعت مقرر ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت فکس کی گئی ہے۔

9 مئی لاہور مقدمات میں بانی کی ضمانت کے خلاف حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔

ہتک عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف بانی کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ رجسٹرار آفس نے تمام متعلقہ فریقین اور وکلاء کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔

توشہ خانہ کیس سے متعلق فوجداری درخواستیں بھی  سماعت مقرر کردی گئیں، اسلام آباد ہائیکورٹ میں کارروائی مکمل ہونے کے بعد کیس دوبارہ سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کردیا۔

چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا، جسٹس شاہد بلال حسن بھی دو رکنی بینچ کا حصہ ہونگے۔

ٹرائل کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو تین سال قید کی سزا سنائی تھی، اسلام آباد ہائیکورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کردی تھی۔

الیکشن ایکٹ کی دفعات 167 اور 173 کے تحت سزا سنائی گئی تھی، بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس پر 9 فروری کو سماعت ہوگی
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر انوراگ کشیپ کا ردعمل سامنے آگیا

ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر انوراگ کشیپ کا ردعمل سامنے آگیا

 Feb 07, 2026 05:56 PM |
سینئر اداکار 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

سینئر اداکار 68 برس کی عمر میں انتقال کر گئے

 Feb 07, 2026 05:53 PM |
مرزاپور کے معروف اداکار نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کی وجہ بتادی

مرزاپور کے معروف اداکار نے فلم انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ کی وجہ بتادی

 Feb 07, 2026 04:41 PM |

متعلقہ

Express News

امام بارگاہ خودکش دھماکا، حملہ آور سے مبینہ قریبی تعلق پر 4 افراد پشاور سے گرفتار

Express News

اسلام آباد دھماکے پر اظہار یکجہتی، وزیراعظم کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو