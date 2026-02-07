بلوچستان کے مختلف علاقوں بارش اور ژالہ باری کا امکان

بارش لانے والا نیا سسٹم اتوار کو صوبے میں داخل ہوگا، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک February 07, 2026
—فوٹو: فائل
کوئٹہ:

بلوچستان کے مختلف علاقوں سمیت کوئٹہ میں اتوار کے روز بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق بارش لانے والا نیا سسٹم اتوار کو صوبے میں داخل ہو سکتا ہے، جس کے تحت خضدار، چاغی، واشک، سوراب، نوشکی اور مستونگ میں ہلکی بارش متوقع ہے۔

کوئٹہ، پشین، چمن، لورالائی، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ اور ژوب میں بھی ہلکی بارش جبکہ گوادر، کیچ، پنجگور، خضدار، قلات اور خاران میں بارش کے ساتھ ژالہ باری کی توقع ہے۔

محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چمن، پشین، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ اور زیارت کے پہاڑوں پر بھی کل رات ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔
 
