وفاقی ترقیاتی ادارہ (سی ڈی اے) نے وضاحت کی ہے کہ پہلی جنگ عظیم کی یادگار کو مسمار نہیں کیا گیا بلکہ محفوظ بنانے کی کاوش کے تحت احتیاط سے منتقل کیا گیا ہے۔
یہ یادگار سی ڈی اے کی نگرانی میں رہاڑہ گاؤں کے قریب شمالی بائی پاس کے گول چکر کے پاس دوبارہ نصب کی جائے گی۔
جاری وضاحتی بیان کے مطابق اس منتقلی سے عوامی رسائی اور یادگار کی نمایاں پن میں بہتری کی توقع ہے۔سی ڈی اے کے مطابق یادگار کو اس کی حفاظت، وقار اور طویل مدتی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے منتقل کیا گیا ہے۔
ساخت میں وقت کے ساتھ آنے والی خرابی کی وجہ سے اسے ایک محفوظ، زیادہ نمایاں اور عوام کے لیے قابل رسائی مقام پر منتقل کرنا ضروری تھا۔سی ڈی اے نے کہا کہ یادگار کی اصل اینٹوں اور مواد کو محفوظ رکھتے ہوئے مناسب تحفظی پروٹوکول کے تحت الگ کیا گیا تھا تاکہ درست تعمیر نو ممکن ہو سکے۔
اتھارٹی نے مزید کہا کہ اگرچہ یہ یادگار آثار قدیمہ ڈیپارٹمنٹ کی مطلع کردہ ورثہ فہرست میں شامل نہیں تھی لیکن ڈیپارٹمنٹ سے مشاورت کی گئی اور تمام ضروری طریقہ کار پر عمل کیا گیا۔
قانونی وارث کی رضامندی بھی حاصل کی گئی، جس میں غلام علی کے پڑپوتے نے منتقلی سے پہلے باضابطہ حلف نامہ اور عدم اعتراض سرٹیفکیٹ فراہم کیا
۔سی ڈی اے کے مطابق ترقیاتی ضروریات کی وجہ سے ورثہ ڈھانچوں کی منتقلی ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی عمل ہے، جس کی مثالیں امریکہ میں کیپ ہیٹرس لائٹ ہاؤس، لندن میں سنگ مرمر آرچ، اور بیرون ملک لندن برج کی تعمیر نو شامل ہیں۔
اتھارٹی نے زور دیا کہ تاریخی ورثہ مکمل طور پر برقرار ہے اور یہ غلام علی کی پہلی جنگ عظیم میں بہادری اور ان کے ملٹری کراس کو خراج عقیدت پیش کرتا رہے گا۔سی ڈی اے نے "مسماری” کے دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ حقائق کے خلاف ہے، اور یہ اقدام ذمہ دارانہ تحفظ اور ورثہ کی حفاظت کی عکاسی کرتا ہے۔
میڈیا ادارے اشاعت سے پہلے حقائق کی تصدیق کریں، ادارے نے خبردار کیا کہ گمراہ کن اور سنسنی خیز رپورٹنگ کو دانستہ غلط معلومات اور جعلی خبروں کے طور پر دیکھا جائے گا۔