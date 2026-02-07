عمران خان تک رسائی سے متعلق پی ٹی آئی کی یادداشت ’متعلقہ حکام‘ کو ارسال کردی گئی، سپریم کورٹ

یادداشت متعلقہ انتظامی حکام کو دوبارہ ارسال کر دی گئی ہے

February 07, 2026
اعلامیے کے مطابق 30 جنوری کو پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز کا سپریم کورٹ کے سامنے اجتماع تھا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی نمائندگان سے ملاقات کی۔

پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو چیف جسٹس سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ زیرِ حراست پی ٹی آئی قائد تک اہلِ خانہ کی رسائی پر تحفظات پیش کیے گئے، جبکہ زیرِ حراست قائد تک طبی ماہرین کی رسائی کا معاملہ بھی اٹھایا گیا۔

سپریم کورٹ کے مطابق معاملہ کسی زیرِ سماعت مقدمے سے متعلق نہیں تھا اور تحفظات انتظامی نوعیت کے تھے، جنہیں متعلقہ حکام کو ارسال کر دیا گیا۔ قانون کے مطابق مناسب غور و خوض کے لیے معاملہ متعلقہ حکام کو بھجوا دیا گیا۔ تحفظات ارسال ہونے کے بعد مجمع پُرامن طور پر منتشر ہو گیا تھا۔

اعلامیہ کے مطابق 6 فروری کو اپوزیشن قیادت نے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ قائدِ حزبِ اختلاف سینیٹ اور قومی اسمبلی بھی وفد میں شامل تھے۔ دستخط شدہ یادداشت رجسٹرار سپریم کورٹ نے باضابطہ وصول کی۔

زیرِ حراست پی ٹی آئی قائد تک رسائی کا معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا جبکہ طبی رپورٹس کی فراہمی سے متعلق تحفظات بھی شامل تھے۔ یادداشت متعلقہ انتظامی حکام کو دوبارہ ارسال کر دی گئی ہے۔

سپریم کورٹ کے مطابق آئندہ ایسے معاملات کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ فریقین سے رابطے کا باقاعدہ طریقۂ کار طے کر دیا گیا ہے۔

ایس او پیز میں ادارہ جاتی وقار کے تحفظ، عدالتی امور اور دیگر سائلین کے حقوق کے تحفظ، رسائی، سہولت کاری اور ضروری سہولیات یقینی بنانے پر زور دیا گیا ہے۔

ہنگامی طبی سہولت کی فراہمی بھی ایس او پیز کا حصہ ہے۔ ایس او پیز سے طریقہ کار میں نظم و ضبط آئے گا۔
