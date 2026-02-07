محمود اچکزئی کی وزیراعظم کو 8 فروری کے احتجاج میں شریک ہونے کی دعوت، عوام سے جذباتی نہ ہونے کی اپیل

شہباز شریف سے کہتا ہوں وہ بھی عوام کے اس سوگ میں شامل ہوجائیں، ملکی حالات ایسے نہیں کہ عوام کو جذباتی کیا جائے، پیغام

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے وزیراعظم شہباز شریف کو 8 فروری کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے عوام سے جذباتی نہ ہونے کی اپیل کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے اپنے بیان میں کہا کہ کل پورے ملک میں عوام نے اپنے مینڈیٹ چرانے میں غضے کا اظہار دکانیں بند کرکے کرنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سے کہتا ہوں وہ بھی عوام کے اس سوگ میں شامل ہوجائیں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ عوام سے اپیل کرتے ہیں ہم نے جذباتی نہیں ہونا۔

اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ملکی حالات ایسے نہیں کہ عوام کو جذباتی کیا جائے۔ آج ہم اپنی بوئی ہوئی فصل کی کٹائی کررہے ہیں اور پاکستان کو دوسروں کی جنگ میں جھونک چکے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

8 فروری احتجاج؛ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت اور مولانا فضل الرحمان کی اہم ملاقات

انہوں نے کہا کہ دین میں جبر کرنے سے منع کیا گیا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے پاکستان مشکل میں ہے، ہم نے جو کچھ کیا اس میں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی بھی شامل ہے۔

محمود خان اچکزئی نے کہا کہ 25 کروڑ عوام کو بندوق کی نوک پر ہراساں کیا گیا، ہم کسی ایجنسی یا ادارے کے خلاف نہیں بلکہ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں کیونکہ دستور نے ہمیں اکھٹا کر کے رکھا ہے مگر اس کو پھاڑا جارہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ناانصافی سے ملک نہیں چلتا، آج وفاداری بیچنے والوں کو 90 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں جبکہ غریب مرتا ہے تو تیس چالیس لاکھ دے دیے جاتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |
گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

 Feb 07, 2026 10:36 PM |
شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

 Feb 07, 2026 07:35 PM |

متعلقہ

Express News

امام بارگاہ خودکش دھماکا، حملہ آور سے مبینہ قریبی تعلق پر 4 افراد پشاور سے گرفتار

Express News

اسلام آباد دھماکے پر اظہار یکجہتی، وزیراعظم کا عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

لانڈھی میں آگ نے 2 فیکٹریوں کو لیپٹ میں لے لیا، تیسرے درجے کی قرار

Express News

اپوزیشن کا 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان، مولانا فضل الرحمان کی حمایت

Express News

اسلام آباد؛ امام بارگاہ خودکش بمبار کی شناخت ہوچکی ہے، حکومتی ذرائع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو