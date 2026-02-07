’ٹائم ہوپرز: دی سلک روڈ‘ پہلی مسلم اینیمیٹڈ فلم نے ریکارڈ قائم کردیے

یہ منصوبہ مسلم بچوں کے لیے بننے والی ایک سادہ ویب اینی میشن سے شروع ہوا تھا

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

ٹائم ٹریول، ایکشن اور سسپنس سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم ’ٹائم ہوپرز: دی سلک روڈ‘ آج سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جس نے ریلیز سے قبل ہی نمایاں توجہ حاصل کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلم کے پری سیلز میں 35 ہزار سے زائد ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں، جسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔

یہ منصوبہ دراصل مسلم بچوں کے لیے بننے والی ایک سادہ ویب اینی میشن سے شروع ہوا تھا، جو اب ایک مکمل فیملی فلم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ فلم میں تاریخِ اسلام کے درخشاں دور کے نامور سائنسدان اور مفکر محمد بن موسٰی الخوارزمی سمیت دیگر شخصیات کے کرداروں کو اجاگر کیا گیا ہے۔

کہانی چار باصلاحیت بچوں کے گرد گھومتی ہے جو سن 2050 سے تعلق رکھتے ہیں اور وقت میں سفر کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت دریافت کرنے کے بعد قدیم سلک روڈ کے دور میں جا پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ ایک شیطانی کیمیاگر سے عظیم سائنس دانوں کو بچانے کے مشن پر نکلتے ہیں۔

میلو پروڈکشنز کے چیف آپریٹنگ آفیسر گیبریل میلو کے مطابق اس منصوبے کی بنیاد ایک موبائل گیم سے رکھی گئی تھی جسے کینیڈا کے گرانٹس سے فنڈ کیا گیا، اور صرف تین ماہ میں اسے ایک لاکھ سے زیادہ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ ان کے بقول اس کامیابی نے ثابت کیا کہ مسلم ناظرین کے لیے بامعنی مواد کی مضبوط طلب موجود ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |
گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

 Feb 07, 2026 10:36 PM |
شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

 Feb 07, 2026 07:35 PM |

متعلقہ

Express News

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

Express News

گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

Express News

شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

Express News

بسنت کی رنگینیوں میں چاہت فتح علی خان کی انٹری، رقص کی ویڈیو وائرل

Express News

’ٹائم ہوپرز: دی سلک روڈ‘ پہلی مسلم اینیمیٹڈ فلم نے ریکارڈ قائم کردیے

Express News

ایپسٹین فائلز میں نام آنے پر انوراگ کشیپ کا ردعمل سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو