بھارتی بلے باز پاکستانی نژادامریکی فاسٹ بولر کے آگے بے بس
پاکستانی نژادامریکی فاسٹ بولر علی خان نے ابھیشیک شرما کو پہلی گیند پر آؤٹ کر دیا
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں بھارت کے جارح مزاج بلے باز ابھیشیک شرما کی پاکستانی نژاد امریکی فاسٹ بولر علی خان کے سامنے ایک نہ چلی۔
ممبئی کے وانکھڈے اسٹیڈیم میں جاری گروپ اے کے میچ میں ابھیشیک شرما پاکستانی نژاد امریکی بولر کے سامنے بے بس دِکھائی دیے اور پہلی گیند پر صفر کے انفرادی اسکور پر کیچ تھما بیٹھے۔
واضح رہے امریکا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔