یادگار اننگز کھیلنے کے بعد فہیم اشرف کا بیان سامنے آگیا

ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اس میں ہر اننگز یادگار ہوتی ہے اور یہ میری ہی نہیں پاکستان کی بھی ایک یادگار اننگز ہے

ویب ڈیسک February 07, 2026
پاکستانی ٹیم کے آل راؤنڈر فہیم اشرف کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں شاندار اننگز کھلنے کے بعد بیان سامنے آگیا۔

رپورٹس کے مطابق فہیم اشرف نے کولمبو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس اننگز کا اندازہ نہیں تھا رنز نہیں بن رہے تھے لیکن دباؤ نہیں تھا جس کی وجہ یہ اننگز کھیلی، ان کا کہنا تھا کہ ہم ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اس میں ہر اننگز یادگار ہوتی ہے اور یہ میری ہی نہیں پاکستان کی بھی ایک یادگار اننگز ہے۔

فہیم اشرف نے کہا کہ کرکٹ میں سب پرفارم نہیں کرتے جو آج پرفارم نہیں کر سکیں وہ آئندہ پرفارم کریں گے ان کا کہنا تھا کہ آئی سی سی ایونٹ میں یہ میری بہترین اننگز ہے فینز سے کہوں گا کہ دعا کریں اور اسپورٹ کریں ہم نے پاکستان کے لیے خوشیاں لے کر آنی ہیں۔

واضح رہے کہ فہیم اشرف نے 11 گیندوں پر ناقابل شکست 29 رنز بنائے اس دوران انہوں نے 3 چھکے اور 2 چوکے بھی لگائے جس کی وجہ سے وہ پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔

یاد رہے کہ پاکستان نے نیدرلینڈز کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اس پہلے میچ میں 3 وکٹوں سے شکست دی۔

 
