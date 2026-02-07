پاکستانی اداکار اور ماہرِ نجوم راجہ حیدر نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے بعض افراد معروف اداکاراؤں، خصوصاً ڈرامہ ہیروئنز، کے خلاف کالا جادو کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرتے رہے ہیں۔
مشک اور جانِ جہاں جیسے ڈراموں میں اداکاری کرنے والے راجہ حیدر نجوم سے متعلق مشوروں کے لیے اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں۔
ایک نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جہاں زیادہ تر لوگ مستقبل سے متعلق رہنمائی کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، وہیں کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اداکاراؤں کے خلاف کالا یا براؤن میجک کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ ان کے مطابق افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ ایسے افراد کا تعلق بھی شوبز انڈسٹری سے ہی ہوتا ہے۔
راجہ حیدر کا کہنا تھا کہ لپ اسٹک اور موبائل فون جیسی چیزوں کے ذریعے بھی کالا جادو کیے جانے کی باتیں کی جاتی ہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ وہ کبھی ایسی درخواستیں قبول نہیں کرتے۔ ان کے مطابق بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ اگر وہ انکار کریں گے تو کسی اور سے یہ کام کروا لیا جائے گا، جو اس رجحان کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔