حمل:
21 مارچ تا 21 اپریل
مثبت: منصوبوں کو جاری رکھنے اور مستقبل میں بڑھنے کےلیے مستحکم سامان کے ساتھ اپنے زوال پذیر ارادوں کو دوبارہ تعمیر کریں۔ اپنے پاس موجود وسائل کے بارے میں منتخب ہونا، جبکہ موجودہ رکاوٹوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شاید سب سے دانشمندانہ انتخاب نہ ہو۔ اس کے بجائے، اپنے اختیارات کو بہتر بنائیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، شاید یہاں تک کہ اپنے ذاتی سفر پر اپنے خیالات شیئر کرنے کےلیے رہنماؤں اور ایک جیسے لوگوں کی تلاش کریں، شاید یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اپنے فیصلے کرنے سے پہلے چیزوں کے بارے میں سوچیں، اس پر غور کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ہاں، دنیا کے ساتھ اپنے جنگی جہازوں کو مصروف کرنے سے پہلے اپنی اندرونی خاموشی کو ٹیون کریں۔ یہ آپ کو ایک ایسی حکمت عملی کو فتح کرنے میں مدد دے گا جو کام اور ایمان کے برابر حصے ہیں۔
منفی: آپ بہت زیادہ حساس ہیں اور دباؤ میں بھی آسانی سے آجاتے ہیں، اس لیے کچھ اپنے مزاج کے باعث کچھ پریشانی کا سامنا ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: اپنے حقائق کا دوبارہ جائزہ لیں اور پھر پیار میں پڑ جائیں، اپنی زندگی، اپنے کام، کسی شخص یا کسی اور چیز سے، ایک بار پھر۔
ثور:
22 اپریل تا 20 مئی
مثبت: پیسے، وقت، محنت اور مواقع کے تحائف آپ کی طرف آرہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں استحکام اور مستقبل ساز نظریے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، آپ کسی بھی مسلسل چیلنجوں کو عبور کرتے ہیں، دانتوں کے مسائل سے اوپر اٹھتے ہیں اور واقعی اپنی فطری حکمت اور روشنی میں ٹیون کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کچھ اور بنانے کےلیے تیار ہیں، کچھ اور چیلنجنگ کرنے کے لیے، اور شاید یہاں تک کہ ایک ایسا کام بھی لیں جو طویل عرصے سے تاخیر کا شکار ہو۔ آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے، کائنات آپ کے برکات فراہم کرنے کے لیے یہاں ہے۔
منفی: جلدی میں لیے گئے فیصلوں پر پچھتاوے کا سامنا ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: اپنی بصیرت کو سننے کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔
جوزا:
21 مئی تا 21 جون
مثبت: جب زندگی ایسا محسوس کرتی ہے جیسے اسے آگ لگی ہو، جنگل کی آگ سے مشعل بنائیں اور اپنی گرجنے والی دھڑکنوں پر رقص کریں۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس میں ہلکی پھلکی شرارت اور مزہ کا ایک چھڑکاؤ شامل کریں۔ آپ ترقی کر رہے ہیں اور ہجوم کر رہے ہیں، اور اگرچہ ابھی بہت کچھ حاصل کرنا باقی ہے، آپ کی فہرست سے بہت کچھ پہلے ہی باہر نکل چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے خاندان، اپنے اندرونی حلقے اور اپنے مصروف اور پرورش دینے والے رشتوں پر توجہ مرکوز کریں۔ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں، اور یہاں تک کہ اگر فاصلے میں بھی، آگے بڑھیں، انہیں اپنی رفتار سے حاصل کریں، دانشمندی سے اپنی لڑائیاں چن کر۔
منفی: ضد پر اڑے رہنا مناسب نہیں ہوگا۔ نقصان ہوسکتا ہے۔
اہم خیال: قسمت آپ کے ساتھ ہے، اب اپنے مستحکم اقدامات کریں۔
سرطان:
مثبت: خوف کے دوسری طرف طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو باطنی ہے اور سکون سے آتی ہے۔ آپ کو چھتوں پر کھڑے ہونے اور بلند آواز سے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو مسلسل اپنی توجہ کا مرکز بننے کی ضرورت ہے تاکہ آپ قابل اعتماد ہو سکیں۔ آپ کو صرف آرام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے غمگین ترین گہرے حصوں کو دن کی روشنی دیکھنے دیں اور جب آپ تیار ہوں، تو سورج کی طرف مڑیں۔ ایک غیر روک تھام کام کا نقطہ نظر آپ کی زندگی کو شور سے بھر سکتا ہے، لیکن کیسے کھیل کے بارے میں، کچھ ڈاؤن ٹائم اور یہاں تک کہ موجودہ دن کی لذتوں کو لطف اندوز کرنے پر کچھ حقیقی توجہ مرکوز ہے جس کے لیے آپ نے ایک بار محنت کی تھی؟ جب شبہ ہو تو زندگی کے لیے سب سے زیادہ کھیلنے والے نقطہ نظر پر غور کریں۔
منفی: یکسانیت آپ کو بیزار کرتی ہے لیکن فی الحال تبدیلی کے آثار نہیں اس لیے مزاج اکتاہٹ کا شکار رہے گا۔
اہم خیال: جو چیز آپ کو متحرک کرتی ہے وہ دراصل آپ کو آزاد کرنا ہے۔
اسد:
24 جولائی تا 23 اگست
مثبت: کیا آپ اپنے خوف، عدم تحفظات اور پریشانیوں کو نظر انداز کرنے کےلیے اپنے آپ کو کام میں ڈبانے سے زیادہ پیچیدہ مراحل طے کررہے ہیں؟ اس صورتحال کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھیں۔ اگر آپ چمکنے سے پہلے ہی جل جاتے ہیں، تو آپ موقع پر کیسے اٹھیں گے؟ وقف اور تحلیل کے درمیان باریک لکیر پر چلیں۔ آپ زندگی میں جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہ سب کچھ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی موجود رہنا چاہیے۔ آپ کے فرشتے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ ہیں، لہٰذا یہ آپ کی زندگی ہے اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اپنے گھوڑوں کو دروازوں سے باہر نکالنے کے لیے صحیح وقت کا انتظار کریں تاکہ وہ فتح کے مقام تک پہنچ سکیں اور تاریخ رقم کرسکیں۔
منفی: آج آپ کو ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: جب آپ کائنات کو مداخلت کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو صورتحال آگے بڑھتی ہے۔
سنبلہ:
24 اگست تا 23 ستمبر
مثبت: آپ نے اندھیرے گھاٹ سے گزر کر زندگی اور اپنے طے شدہ راستے سے گزرنے کا احساس کیا ہے، اور یہاں آپ ہیں۔ اس ڈگمگاتے ہوئے پورٹل سے باہر نکل رہے ہیں، روشنی، محبت اور خوشی سے لبریز۔ ایسا لگ سکتا ہے کہ آپ نے اپنا دل اپنی آستین پر لگا رکھا ہے، آزادانہ طور پر سفر کررہے ہیں، زندگی کے ساتھ جھوم رہے ہیں۔ اب اس رویے کو ان چیزوں میں فلٹر کرنے دیں جو آپ کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں۔ تاہم، وہ غیر معمولی لگ سکتے ہیں۔ تخلیقی سوچ نے کبھی کسی کو نیچے نہیں گرایا، اور آپ، میرے دوست، اپنے جذبے پر تھوڑا زیادہ اعتماد کرنا سیکھیں۔
منفی: صحت کے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
اہم خیال: جب آپ روشنی پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو زندگی ہلکی محسوس ہوتی ہے۔
میزان:
24 ستمبر تا 23 اکتوبر
مثبت: کیا آپ کا مزہ خراب ہو رہا ہے؟ آپ ایک خوبصورت، کھلتے ہوئے باغ میں بیٹھے ہیں، شاید آپ کی زندگی میں کچھ نئی اندراجات کے ساتھ، لوگ، مواقع اور وسائل۔ ایک نیٹ ورک جس پر آپ بھروسہ کرسکتے ہیں، ساتھیوں کا ایک فائدہ مند احساس، اور یہاں تک کہ آپ کی مادی ضروریات بھی پوری ہورہی ہیں۔ سب کچھ اچھا ہے جیسا کہ ہوسکتا ہے۔ یقیناً، اس نئی شروعات سے آپ کو کچھ چٹانوں پر ٹھوکر لگ سکتی ہے، لیکن یہ صرف تب تک ہے جب تک آپ اٹھتے نہیں ہیں اور حرکت میں آتے ہیں، اپنی زندگی کی لہروں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔
منفی: ذہنی دباؤ کا سامنا ہوگا، کاموں میں رکاوٹ محسوس ہوسکتی ہے۔
اہم خیال: نئے مواقع آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ توازن کو دوبارہ برقرار کرنے کا وقت ہے۔
عقرب:
24 اکتوبر تا 22 نومبر
مثبت: آپ بہت زیادہ فراخدلی سے مالامال ہیں۔ آپ اب پہاڑوں کو پگھلنے یا آتش فشاں کے خطرات کے بارے میں فکر نہیں کرتے، آپ اپنے وژن، اپنے ذاتی مقاصد اور اپنے ذاتی راستے میں اتنے مصروف ہیں کہ دوڑ صرف آپ کےلیے ایک اور چلنے کا راستہ ہے۔ کیونکہ آپ کے خیال میں آپ نے زندگی میں پہلے ہی جیت حاصل کرلی ہے۔ واہ! کیا احساس ہے! طویل مدتی منصوبے بنائیں، اور سب کچھ سونے میں بدلنے کےلیے جاری رکھیں۔ ذمے داری کے احساس اور بہت سے عملی، محسوس کرنے والے اقدامات کے ساتھ اور تھوڑا سا ایمان کے ساتھ آپ آسمان میں اتنی ہی تیزی سے اڑ سکتے ہیں جتنا آپ تصور کرسکتے ہیں۔ یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے اندھیروں میں ایسا جادو ہے جو اسے روشن بناتا ہے۔ ان روشنیوں کو پکڑو اور اپنی زندگی میں اجالا لاؤ۔
منفی: فیصلے کرنے میں دشواری کا شکار ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: باہر جائیں، مزہ کریں اور زندگی کا بھرپور لطف اٹھائیں۔
قوس:
23 نومبر تا 22 دسمبر
مثبت: خاندان یا قبیلہ جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، وہ ایک دور کا خواب لگتا ہے۔ ایک ایسی حقیقت کے ساتھ آنے کی جدوجہد کرنا جو آپ کو رات کو جگاتا ہے۔ آپ کے ماضی کی گونج، جس کی آپ نے خواہش کی تھی، آپ کے دل پر سخت وار کر رہی ہے، اسے اکیلے کرنے کا دباؤ محسوس کرنا۔ بغیر کسی مقصد کے اور کھوئے ہوئے محسوس کرنا، پھر بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور نئے ایڈونچرز کا آغاز کرنا، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا۔ یہ آپ ہیں۔ اور اس کےلیے آپ کے فرشتے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ کائنات آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ کے ستارے آپ کو بہت پیار بھیجتے ہے۔
منفی: جذباتی طور پر بہت شدت سے وابستہ ہوسکتے ہیں جو کہ بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔
اہم خیال: خوشی اندر آنے دیں اس کےلیے درد کو جانے دیں۔
جدی:
23 دسمبر تا 20 جنوری
مثبت: ہر ایک کے مختلف محرکات ہوتے ہیں جو انہیں زندگی میں آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ آپ کےلیے ان پر توجہ مرکوز کرنے کا وقت ہے۔ فٹ ہونے کی، سمجھنے کی، سمجھنے کی، صرف ناقابل فہم کو سمجھنے کی اس بیرونی ضرورت پر توجہ دیں۔ آپ نشانہ بنا رہے ہیں، لہذا اپنے ساتھیوں یا بڑی دنیا کے ساتھ رفتار برقرار رکھنے کی فکر میں ہوا کے ساتھ بہہ نہ جائیں۔ جب آپ اکیلے ہی ہیں جس نے اپنی آنکھیں بند کرلی ہیں، تو آپ اکیلے ہی ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں جو دوسرے ابھی تک نہیں دیکھ پائے ہیں۔
منفی: بہت زیادہ بے چین اور غیر صبر ہوسکتے ہیں۔
اہم خیال: اس وقت اپنے نفسیاتی اور بصیرت انگیز اشاروں پر اعتماد کریں۔
دلو:
21 جنوری تا 19 فروری
مثبت: آپ اس وقت سے اپنی زندگی کو تھوڑا سا رومانٹک بنانے کےلیے تیار ہیں، اور کیا یہ احساس نہیں ہوتا کہ روزمرہ کی زندگی میں خوبصورتی تلاش کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ تاہم، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں۔ اپنے آپ پر، اپنے فیصلوں پر، اپنی رہنمائی پر اور اپنی روشنی پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ مالی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ ایک تبدیلی کا اشارہ ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ’’خرچوں‘‘ کا دوبارہ جائزہ لیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ صرف وہاں خرچ کریں جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ کچھ نیا سیکھیں، اپنی مہارتوں کو بڑھائیں، اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کو پرورش دیں، اور کائنات میں مضبوط یقین رکھیں کہ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے وہ ہمیشہ آپ کے پاس آئے گا۔ آپ اپنی خوشی کے حصول کے مرحلے میں رہ رہے ہیں، لہٰذا طویل مدتی منصوبے بنائیں اور انہیں ابھی سے نافذ کرنا شروع کریں۔
منفی: بہت زیادہ سخت گیر اور خود کو دوسروں سے الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں۔
اہم خیال: کائنات میں خود کو بہنے دیں اور خدمت خلق پر توجہ دیں۔
حوت:
20 فروری تا 20 مارچ
مثبت: آپ کی بصیرت نے آپ کو ماضی میں عجیب و غریب مواقع اور اتفاقات کی طرف لے جایا ہوگا۔ تاہم، آپ اب خود کو موجودہ وقت کے خلاف تیرتے ہوئے پاسکتے ہیں، شاید یہاں تک کہ اپنے راستے میں چھوڑے گئی سچائی کے درمیان جدوجہد کررہے ہیں۔ منصوبے میں اچانک تبدیلی نے آپ کو اپنے فیصلوں اور زندگی کے نظریات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کردیا ہوگا۔ آپ کو اس احساس تک پہنچایا ہوگا کہ یہ وقت نئی سمت میں منتقل ہونے کا ہوسکتا ہے۔ اپنے سامنے موجود اختیارات کے درمیان فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے حقائق کا عاقلانہ انداز میں جائزہ لیں۔ کیونکہ ایک چیلنجنگ آغاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کا راستہ بھی مشکل ہوگا۔
منفی: بہت زیادہ آزاد خیال ہونے کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں دشواری کا سامنا کرسکتے ہیں۔
اہم خیال: متوازن بات چیت کا رجحان آپ کو اپنے غصے کےلیے ایک صحت مند چینل تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔
(نوٹ: یہ عام پیش گوئیاں ہیں اور ہر ایک پر لاگو نہیں ہوسکتی ہیں۔)