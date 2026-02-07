افغان کرکٹر رحمٰن اللہ گرباز پی ایس ایل سے دستبردار کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

چند روز قبل ہی انہیں پشاور زلمی نے بطور ڈائریکٹ سائننگ ٹیم میں شامل کیا تھا

ویب ڈیسک February 07, 2026
facebook whatsup

افغانستان کے اوپنر اور وکٹ کیپر بیٹر رحمٰن اللہ گرباز نے پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن سے دستبرادار ہونے کا اعلان کر دیا حالانکہ چند روز قبل ہی انہیں پشاور زلمی نے بطور ڈائریکٹ سائننگ ٹیم میں شامل کیا تھا۔

گرباز نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پیغام میں پشتو زبان میں مداحوں کو بتایا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد ان کا شیڈول بہت مصروف ہو گا اور اسی وجہ سے وہ پی ایس ایل میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔

مزید پڑھیں

Express News

افغان کرکٹر محمد نبی اور انکے بیٹے نے ایک ہی ٹیم میں کھیل کر تاریخ رقم کردی

Express News

افغان کرکٹر راشد خان نے دوسری شادی کرلی

Express News

افغان کرکٹرز نے یو اے ای سے میچ کی فیس زلزلہ زدگان کو دے دی

انہوں نے کہا کہ اس سیزن میں پی ایس ایل کھیلنے کے لیے دستیاب نہیں ہوں، کیونکہ میرے ذاتی اور شیڈول کے حوالے سے مصروفیات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے فاؤنڈیشن کے کام پر توجہ مرکوز کریں گے جو افغانستان میں نوجوانوں اور کھیلوں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گرباز نے 2019 میں انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا اور اب تک افغانستان کی جانب سے متعدد ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں۔ وہ مختلف فرنچائز لیگز میں بھی کھیل چکے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |
گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

گووندا کی اہلیہ کا 58 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں ڈیبیو؛ کونسی فلم سائن کی؟

 Feb 07, 2026 10:36 PM |
شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

شوبز کے لوگ اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے کےلیے آتے ہیں، ماہر نجوم کا دعویٰ

 Feb 07, 2026 07:35 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان سے شکست کے بعد نیدرلینڈز کے بولر کا بڑا بیان

Express News

لاہور میں 19 سال بعد بسنت کی واپسی، حارث رؤف بھی جشن میں شریک

Express News

ڈیوس کپ گروپ ٹو ٹائی: پاکستان کی سینیگال کیخلاف فتح

Express News

افغان کرکٹر رحمٰن اللہ گرباز پی ایس ایل سے دستبردار کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

ایبک کپ فائنل میں ایف جی پولو نے ڈائمنڈ پینٹس کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا

Express News

یادگار اننگز کھیلنے کے بعد فہیم اشرف کا بیان سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو