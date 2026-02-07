پاکستان سے شکست کے بعد نیدرلینڈز کے بولر کا بڑا بیان

پاکستان نے نیدرلینڈز کو کولمبو میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اوپنر میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 وکٹوں سے شکست دی

ویب ڈیسک February 07, 2026
نیدرلینڈز کے بولر پال وین میکیرن نے پاکستان سے شکست کے بعد کہا ہے کہ آج کا کھیل پاکستان نہیں جیتا بلکہ ہم خود اپنے آپ کے خلاف ہار گئے ہیں۔

پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان کولمبو میں کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اوپنر میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیدرلینڈز کو تین وکٹوں سے شکست دی۔

یادگار اننگز کھیلنے کے بعد فہیم اشرف کا بیان سامنے آگیا

میچ کے متعلق بات کرتے ہوئے وین میکیرن کا کہنا تھا کہ نیدرلینڈز آج بہتر ٹیم تھی بالخصوص بولنگ ڈیپارٹمنٹ میں۔ نیدرلینڈز جیت کی مستحق تھی اور ٹیم کو آج پاکستان کو شکست دینی چاہیے تھی۔ یہ شرمناک ہے لیکن جو ہے وہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اس بات پر تعریف بنتی ہے کہ وہ گیم کو آگے تک لے کر گئے۔ شاید نیدرلینڈز کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا۔
