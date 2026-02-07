لاہور کی بسنت میں امریکی سفیر کی بھی وفد کے ہمراہ شرکت

امریکی سفارت خانے وفد نے پتنگ بازی کی اور خوب محظوظ بھی ہوئے

ویب ڈیسک February 08, 2026
امریکی وفد بھی بسنت منانے کیلیے لاہور پہنچ گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں وفد بسنت منانے کیلیے پہنچا۔

وفد میں قونصل جنرل لاہور اسٹیٹسن سینڈ رز ، ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جان مارک پومرشییم شامل تھے۔

لاہور میں 19 سال بعد بسنت کی واپسی، حارث رؤف بھی جشن میں شریک

Express News

مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف بھی دوستوں کے ساتھ بسنت میں شریک

Express News

بسنت کی رنگینیوں میں چاہت فتح علی خان کی انٹری، رقص کی ویڈیو وائرل

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب، صوبائی اطلاعات و ثقافت عظمی بخاری اور صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب بھرت نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔

سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اور عظمی بخاری نے امریکی وفد کو بسنت فیسٹیول کی تقریبات پر بریفنگ دی جس پر امریکی وفد نے بسنت کے انعقاد کی ستائش کی۔

اس موقع پر امریکی سفارت خانے وفد نے پتنگ بازی کی اور خوب محظوظ بھی ہوئے۔
سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

 Feb 08, 2026 01:17 AM |
دوسری شادی کی افواہیں دم توڑ گئیں؛ فہد مصطفیٰ کی اہلیہ ثنا کے ہمراہ تصاویر وائرل

دوسری شادی کی افواہیں دم توڑ گئیں؛ فہد مصطفیٰ کی اہلیہ ثنا کے ہمراہ تصاویر وائرل

Feb 08, 2026 12:16 AM |
طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |

