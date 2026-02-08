ایڈیڈاس نے ونٹر اولمپکس کے لیے ایک خصوصی لباس تیار کیا ہے جو کھلاڑیوں کو اندر سے گرم رکھتا ہے۔
ظاہری طور پر کلیماوارم سسٹم ایک عام ٹریک سوٹ جیسا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے اندر حرارت فراہم کرنے والے کئی پیڈز نصب ہیں جو خاص طور پر اہم پٹھوں کو گرم رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کھلاڑی وارم اَپ مکمل کرنے کے بعد بھی درست جسمانی درجہ حرارت برقرار رکھ سکیں۔
ایڈیڈاس میں ایتھلیٹ پرفارمنس کی ڈائریکٹر مارگریٹاریکولیا کے مطابق ایڈیڈاس کئی برسوں سے اس نوعیت کے نظام پر کام کر رہا ہے۔ 2012 کے لندن اولمپکس میں اس نے ٹریک سائیکل سواروں کے لیے اسی طرح کے آلات متعارف کرائے تھے تاکہ وہ ’طاقت کے مؤثر استعمال کے لیے پٹھوں کا موزوں درجہ حرارت حاصل کر سکیں‘۔
اب ایڈیڈاس نے اس لباس کا نیا ورژن خاص طور پر ونٹر اولمپکس کے لیے تیار کیا ہے، تاکہ کھلاڑی صفر سے کم درجہ حرارت میں عالمی معیار کی کارکردگی کے حصول کے دوران درپیش مخصوص چیلنجز سے بہتر طور پر نمٹ سکیں۔
اس لباس میں موجود حرارتی پیڈز ان پٹھوں پر خاص توجہ دیتے ہیں جنہیں گرم رکھنا ضروری ہوتا ہے اور اس میں ’بوسٹ‘ موڈ جیسی اضافی خصوصیات بھی شامل ہیں جو ضرورت کے وقت مزید حرارت فراہم کرتی ہیں۔