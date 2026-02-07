کراچی میں واٹرٹینکر کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق

متوفی کی شناخت 28 سالہ ثاقب کے نام سے ہوئی، ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار

منور خان February 07, 2026
فوٹو ایکسپریس

شہر قائد کے علاقے اورنگی ٹاؤن گلشن بہار پاکستان بازار کٹ کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان بازار کٹ کے قریب تیز رفتار واٹرٹینکر نے موٹرسائیکل سوار کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں 28 سالہ ثاقب نامی نوجوان موقع پر جاں بحق ہوا۔

موقع پر موجود افراد نے ایمبولینس کے ڈرائیور کو بتایا کہ حادثہ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے پیش آیا ہے جس کا ڈرائیور ٹینکر سمیت فرار ہوگیا تاہم پولیس واقعے کی مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

دریں اثنا پنجاب چورنگی انڈر پاس میں کار ٹریلر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں کار کو شدید نقصان پہنچا تاہم حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

چھیپا حکام کے مطابق ٹریلر انڈر پاس میں ایک جانب کھڑا تھا کہ اس دوران عقب سے آنے والی کار ٹریلر سے ٹکرا گئی۔
express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔

