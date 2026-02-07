کراچی: کورنگی کراسنگ پل پر بریک فیل رکشہ الٹ گیا، 8 افراد زخمی

کراچی:
کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ پل پر ایک رکشہ مبینہ طور پر بریک فیل ہونے کے باعث الٹ گیا جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہوگئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ تمام زخمیوں کو مزید علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے افراد کو معمولی نوعیت کے زخم آئے ہیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ رکشے کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔