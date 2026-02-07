کراچی: کورنگی کراسنگ پل پر بریک فیل رکشہ الٹ گیا، 8 افراد زخمی

حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں

محمد شاہ میر خان February 08, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی کے علاقے کورنگی کراسنگ پل پر ایک رکشہ مبینہ طور پر بریک فیل ہونے کے باعث الٹ گیا جس کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو حکام کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ تمام زخمیوں کو مزید علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے افراد کو معمولی نوعیت کے زخم آئے ہیں اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ رکشے کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

 Feb 08, 2026 01:17 AM |
دوسری شادی کی افواہیں دم توڑ گئیں؛ فہد مصطفیٰ کی اہلیہ ثنا کے ہمراہ تصاویر وائرل

دوسری شادی کی افواہیں دم توڑ گئیں؛ فہد مصطفیٰ کی اہلیہ ثنا کے ہمراہ تصاویر وائرل

Feb 08, 2026 12:16 AM |
طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

طلاق یافتہ مرد سے شادی؛ پہلے کیا جان لینا ضروری ہے؛ بشریٰ انصاری کا لڑکیوں کو مشورہ

 Feb 07, 2026 11:42 PM |

متعلقہ

Express News

سندھ ہائیکورٹ: سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن کیلئے صوبائی حکومت سے شرائط طلب

Express News

کراچی، کام کے دوران مشین میں پھنس کر نوجوان مزدور جاں بحق

Express News

سانحہ گل پلازہ کی 21 صفحات پر مشتمل حتمی رپورٹ سامنے آگئی، بڑے انکشافات

Express News

بچے لائٹر یا ماچس سے کھیل رہے تھے جس سے آگ لگی، سانحہ گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ تیار

Express News

قائم مقام چیئرمین ایچ ای سی کی دوسری سہ ماہی مدت بھی ختم

Express News

کراچی میں گھر کے کمرے میں آگ بھڑکنے سے بزرگ شہری جھلس کر جاں بحق ہوگیا 

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو