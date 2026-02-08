امریکی دباؤ کے آگے مودی کی پسپائی؟ کانگریس کے سنگین الزامات

بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایپسٹین فائلز سے جڑے انکشافات کے دباؤ اور امریکا کی جانب سے عائد تجارتی پابندیوں کے باعث بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے واضح پسپائی اختیار کی ہے۔
اپوزیشن کے مطابق بھارت کا حالیہ تجارتی معاہدہ دراصل امریکا کے سامنے دباؤ میں آ کر کیے گئے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔
کانگریس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سستا روسی تیل خریدنے پر بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف عائد کیا تھا، جس کے بعد بھارتی حکومت نے روسی تیل کی خریداری میں کمی کی۔ اپوزیشن کے مطابق امریکی بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ بیرونی دباؤ کے تحت کیا گیا۔
کانگریس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کا یہ قدم محض وقتی نہیں بلکہ اس کے بھارتی معیشت اور سفارت کاری پر طویل المدتی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کے مطابق بیرونی دباؤ پر قومی مؤقف سے انحراف ناکام خارجہ پالیسی اور واضح پسپائی کی علامت ہے۔
اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے تجارتی معاہدے سے متعلق اعلانات نے عالمی سطح پر بھارت کی کمزور حیثیت کو نمایاں کر دیا ہے۔
ماہرین کے مطابق حالیہ پیش رفت سے بھارت کے خودمختاری کے دعوؤں پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور بھارتی خارجہ پالیسی حقیقت پسندی کے بجائے گمراہ کن بیانیے اور نظریاتی دباؤ کا شکار نظر آتی ہے۔