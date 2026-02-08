راولپنڈی میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ

راولپنڈی بھر میں جلسے جلسوں، اجتماعات، دھرنے اور ریلیوں پر پابندی عائد ہوگی

صالح مغل February 08, 2026
راولپنڈی:

سیکیورٹی صورتحال و امن وامان کے پیش نظر ضلع راولپنڈی کی ریونیو حدود میں 07 فروری سے 21 فروری 2026 تک 15 دنوں کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔

ڈپٹی کمشنر راولپنڈی حسن وقار چیمہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

نوٹیفکیشن کے مطابق راولپنڈی بھر میں جلسے جلسوں، اجتماعات، دھرنے اور ریلیوں پر پابندی عائد ہوگی جبکہ 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماع پر بھی پابندی ہوگی۔

اسلحے کی نمائش اور اسلحہ لے کر چلنے پر بھی پابندی عائد کی گئی جبکہ قابل اعتراض اور نفرت انگیز تقاریر پر بھی پابندی عائد رہے گی۔

ٹریفک کی نقل و حمل میں خلل ڈالنے جبکہ ڈبل سواری اور لاؤڈ اسپیکر کے استمعال پر بھی پابندی عائد ہوگی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق فیصلہ ڈسڑکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے اجلاس کے دوران پیش کی جانے والی سفارشاث کی روشنی میں کیا گیا۔
