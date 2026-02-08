امریکی سفاتخانے کی ڈپٹی چیف آف مشن اور برطانوی ہائی کمشنر نے بھی پتنگ اُڑائی

امریکی سفاتخانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر بھی بسنت منانے دہلی گیٹ لاہور پہنچ گئیں

ویب ڈیسک February 08, 2026
facebook whatsup

لاہوریوں کے ساتھ غیرملکی سفیر بھی بسنت کی خوشیاں منا رہے ہیں جب کہ پاکستان میں امریکی سفاتخانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی پتنگ اُڑائی اور بسنت کی خوشیوں میں شریک ہوئیں۔

امریکی سفاتخانے کی ڈپٹی چیف آف مشن نیٹلی بیکر بھی بسنت منانے دہلی گیٹ لاہور پہنچ گئیں۔

اس موقع پر وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے نیٹلی بیکر کا استقبال کیا جبکہ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب،صوبائی وزیر صہیب بھرت بھی ان کے ہمراہ رہے۔

لاہور میں بسنت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ پاکستانیوں کے ساتھ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے بھی پتنگ اُڑائی اور بسنت کی خوشیوں میں شریک ہوئیں۔

لاہور میں بہترین انتظامات کے باعث بسنت کا مزہ دوبالا ہو گیا۔شہریوں نے بھی ایس او پیز پر عملدرآمد کرکے ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ۔غیر ملکی شہری بھی پتنگ بازی کے جوش میں شامل رہے ۔



لاہور میں بسنت کے دوسرے روز پاکستانی شہریوں کے ساتھ غیر ملکی شہری بھی پتنگ بازی کے جوش میں شامل ہوئے اور شہر کے مختلف حصوں میں گڈی اُڑاتے نظر آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری نے غیر ملکی مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی بھی گڈی اُڑانے کے شوقین بنے۔

بسنت میں شریک غیر ملکی مہمانوں نے کہا کہ لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے اور آج ہم نے اس کا خوبصورت کلچر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے لاہور میں بسنت منانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا اور بتایا کہ یہ ایک یادگار تجربہ رہا۔

بسنت فیسٹیول کی کوریج کے لیے ملک کے ساتھ ساتھ 20 مختلف انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے نمائندے بھی لاہور پہنچےہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |
سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

سلمان خان اور رنبیر کپور کی آر ایس ایس کی 100 سالہ تقریب میں شرکت، ویڈیو وائرل

 Feb 08, 2026 01:17 AM |

متعلقہ

Express News

لاہور کی بسنت میں امریکی سفیر کی بھی وفد کے ہمراہ شرکت

Express News

کراچی؛ کورنگی میں عوامی تشدد سے مبینہ ڈاکو ہلاک

Express News

دہشتگردی کی لہر حکمرانوں کی نااہلی اور ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے، ترجمان پی ٹی آئی

Express News

ملازمت کی آڑ میں خواتین کو جسم فروشی کیلیے یو اے ای لے جانے کی کوشش ناکام، گروہ کے سہولت کار گرفتار

Express News

اے این پی کا تیراہ اور بلوچستان کی صورتحال پر پارلیمان ان کیمرہ مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ

Express News

8 فروری ہڑتال، کارکنان مغرب کی نماز ادا کر کے حکومت کے خاتمے کی دعا کریں، پی ٹی آئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو