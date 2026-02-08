ٹی 20 ورلڈ کپ: انگلینڈ کا نیپال کو جیت کیلئے 185 رنز کا ہدف

دونوں ٹیمیں وانکھیڈے اسٹیڈیم میں مدمقابل ہیں

ویب ڈیسک February 08, 2026
آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے پانچویں گروپ میچ میں انگلینڈ نے نیپال جو جیت کیلئے 185 رنز کا ہدف دے دیا۔

وانکھیڈے اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔

جیکب بیتھل 55 اور کپتان ہیری بروک 53 رنز کے ساتھ نمایاں رہے، ول جیک نے 39، جوز بٹلر نے 26  رنز اسکور کیے۔

نیپال کی طرف سے دپیندرا سنگھ اور نندن یادیو نے 2، 2، شیر ملا اور سندیپ لامیچانے نے ایک، ایک وکٹ حاصل کی۔

انگلینڈ:

فل سالٹ، جوز بٹلر (وکٹ کیپر)، جیکب بیتھل، ٹام بینٹن، ہیری بروک (کپتان)، سیم کرن، ول جیکس، لیام ڈاسن، جوفرا آرچر، عادل رشید، لیوک ووڈ

نیپال:

آصف شیخ (وکٹ کیپر)، کشال بھرتیل، روہت پاؤڈیل (کپتان)، دیپیندر ائری، عارف شیخ، لوکیش بام، گلشن جھا، کرن کے سی، سندیپ لامیچانے، نندن یادو، شیر ملا
