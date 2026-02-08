کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 4 رکنی گروہ گرفتار

سائٹ اے پولیس نے خفیہ اطلاع پر اہم کارروائی کی

ویب ڈیسک February 08, 2026
فوٹو: فائل

سائٹ اے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والا 4 رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتارکرلیا۔

تفصیلات کے مطابق جیکسن پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئےمنشیات فروشی میں ملوث 6 جبکہ ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔

تفصیلات کے مطابق سائٹ اے پولیس  نے خفیہ اطلاع پر اہم کارروائی کرتے ہوئےڈکیتی ولوٹ مارکی متعدد وارداتوں میں ملوث 4 رکنی ڈکیت گروہ کو گرفتار کرکےان کے قبضے سے دو پستول اورچوری شدہ موبائل فون برآمد کرلیے۔

گرفتارملزمان میں نورالحق،ساجد، ناصر اور سہیل شامل ہیں۔ ایس ایس پی کیماڑی امجد احمد شیخ نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی حاصل کرلیا گیا ہے۔

ملزمان پر ڈکیتی، چوری، لوٹ مار، قتل اور پولیس پر فائرنگ کے مقدمات درج ہیں، گرفتارملزمان کے خلاف مزید مقدمات کا اندراج کرلیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل بھی جاری ہے۔

دوسری جانب جیکسن پولیس  نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئےمنشیات فروشی میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے آئس، تنزانیہ اور زرفروختگی کی رقم برآمد کرلی گئی۔

 گرفتار ملزمان میں  شناخت سجاد، مزمل، انور، راحت، سجاد حسن اور عابد شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان عادی جرائم پیشہ نکلے۔
