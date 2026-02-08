ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی

سری لنکا کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں  6 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے

ویب ڈیسک February 08, 2026
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی۔

کولمبو کے آر پریماداسا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں آئرلینڈ نے  ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا اور آئرلینڈ کے کپتان پاؤل سٹئرلنگ نے سری لنکا کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

سری لنکا کی ٹیم نے بٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں  6 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بناتے ہوئے آئرلینڈ کو جیت کے لیے 164 رنز کا ہدف دیا۔

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کا بھارت کیخلاف بائیکاٹ، سری لنکا کی فیصلے پر نظرثانی کی درخواست

Express News

پاکستان سے میچ ہو یا نہ ہو ہم سری لنکا جائیں گے، بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو

سری لنکا کی جانب سے کوشل 56 جبکہ کمیندو 44 رنز کے ساتھ نمایاں رہے جبکہ آئرلینڈ کی جانب سے جارج اور باری نے 2، 2 جبکہ مارک اور گریتھ نے 1، 1 وکٹ لی۔

آئرلینڈ کی ٹیم  ہدف کے تعاقب میں 19.5 اوورز میں 143 رنز پر ڈھیر ہوگئی، آئرلینڈ کی جانب سے ہیری ٹکٹر 40 جبکہ روز اڈائر 34 رنز کے ساتھ نمایاں رہے جبکہ سری لنکا کی جانب سے مہیش اور ونیندو نے 3، 3 جبکہ متھیشا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔
