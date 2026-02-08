ورلڈ بینک کا پاکستان کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کیلئے حمایت کا اعادہ 

وزیر خزانہ کا ورلڈ بینک کے ساتھ قریبی تعاون کاعزم، یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ وفاقی وزارتیں مکمل تعاون فراہم کریں گی

ویب ڈیسک February 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ورلڈ بینک نے پاکستان کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے۔

وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب میں سالانہ الولا کانفرنس برائے ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز کے موقع پر ورلڈ بینک کی منیجنگ ڈائریکٹر اینا بجرڈ سے ملاقات کی جہاں ابھرتی ہوئی معیشتوں کو درپیش اہم معاشی مسائل اور مواقع پر غور کیا جاتا ہے۔

ملاقات کے دوران کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں فریقین نے توانائی، تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلی اور مالیاتی اصلاحات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی۔

اس موقع پر اینا بجرڈے نے پاکستان کے لیے 20 ارب ڈالر کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے ورلڈ بینک کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور پروگرام کے مثبت ترقیاتی اثرات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مؤثر اور بروقت عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔

وفاقی وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ وفاقی وزارتیں مکمل تعاون فراہم کریں گی۔

انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بہتر کوآرڈینیشن اور بروقت عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں کا فعال کردار اور تعاون نہایت ضروری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

ورلڈ بینک کا پاکستان کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کیلئے حمایت کا اعادہ 

Express News

سعودی عرب میں بڑھتی طلب، پاکستانی آئی ٹی ماہرین کیلیے نئے مواقع

Express News

ایکسپو سینٹر میں مائی کراچی کلائمیٹ میٹرز کانفرنس کا انعقاد

Express News

سونے کی قیمتوں میں ایک دن کے وقفے سے آج پھر بڑا اضافہ رکارڈ

Express News

بجلی فی یونٹ مزید مہنگی؛ فروری کے بلز میں صارفین پر اضافی بوجھ کی منظوری

Express News

حکومت کا بجلی ٹیرف میں کمی اور فکسڈ چارجز میں تبدیلی کا بڑا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو