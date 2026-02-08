ورلڈ بینک نے پاکستان کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی عرب میں سالانہ الولا کانفرنس برائے ایمرجنگ مارکیٹ اکانومیز کے موقع پر ورلڈ بینک کی منیجنگ ڈائریکٹر اینا بجرڈ سے ملاقات کی جہاں ابھرتی ہوئی معیشتوں کو درپیش اہم معاشی مسائل اور مواقع پر غور کیا جاتا ہے۔
ملاقات کے دوران کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک اور پاکستان کی ترقیاتی ترجیحات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں فریقین نے توانائی، تعلیم، صحت، موسمیاتی تبدیلی اور مالیاتی اصلاحات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی۔
اس موقع پر اینا بجرڈے نے پاکستان کے لیے 20 ارب ڈالر کے 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے ورلڈ بینک کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور پروگرام کے مثبت ترقیاتی اثرات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے مؤثر اور بروقت عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا۔
وفاقی وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ وفاقی وزارتیں مکمل تعاون فراہم کریں گی۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بہتر کوآرڈینیشن اور بروقت عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومتوں کا فعال کردار اور تعاون نہایت ضروری ہے۔