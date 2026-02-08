پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل

اتوار کو پاکستان نیوی اور  میمسنز نے بغیر کسی گول کے مقابلہ برابر رہنے کے باوجود کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی

زبیر نذیر خان February 08, 2026
facebook whatsup

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ فٹبال ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل ہو گئی۔

 گروپ مرحلے کے آخری دن اتوار کو پاکستان نیوی اور  میمسنز نے بغیر کسی گول کے مقابلہ برابر رہنے کے باوجود کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی،گروپ بی میں دفاعی چیمپین پاکستان واپڈا نے علی رضا کی شاندار ہیٹ ٹرک کی بدولت ہزارہ کوئلہ کو 5گول سے ہرا دیا۔

مزید پڑھیں

Express News

پاکستان میں فٹبال ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جدید تربیت کی ضرورت ہے: ہیڈ کوچ

Express News

کراچی میں آج سے فٹبال نیشنل چیلنج کپ کا آغاز، پہلے روز 4 میچز کھیلے گئے

گروپ سی میں پاکستان آرمی نے انٹرنیشنل سپلائی کمپنی 0-2 اور گروپ ڈی میں ایس اے گارڈنز نے نمزو کو 0-1سے قابو کر لیا۔

کوارٹر فائنل میں کے آر ایل کامیمسنز ،واپڈا کا پی اے ایف،پاکستان آرمی کا نمزو اور ایس اے گارڈنز کا انٹرنیشنل سپلائی کمپنی سے مقابلہ ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

سری لنکا کے بعد یو اے ای کی پاکستان سے بھارت کیخلاف میچ کے بائیکاٹ پر نظرثانی کی درخواست

Express News

سابق کھلاڑی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام میں گرفتار

Express News

انڈر 19 ورلڈ کپ؛ آئی سی سی کا ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

Express News

سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر بریٹ لی دبئی منتقل کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

Express News

پاکستان فٹبال فیڈریشن کے تحت جاری قومی چیلنج کپ ٹورنامنٹ کی کوارٹر لائن اپ مکمل

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ؛ سری لنکا نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو