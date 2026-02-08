سابق آسٹریلوی فاسٹ بولر بریٹ لی دبئی منتقل کیوں ہوئے؟ وجہ سامنے آگئی

آسٹریلیا کے لیجنڈ فاسٹ بولر بریٹ لی نے دبئی میں رہائش اختیار کر لی۔
سابق فاسٹ بولر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں دبئی میں سکونت اختیار کرنے کی وجہ بتائی۔
پوسٹ میں بریٹ لی نے لکھا کہ کام کے لیے کیے جانے والے کچھ دورے اب بڑھ کر بڑے معاملات بن گئے ہیں۔ دبئی اب ان کا گھر ہے۔ نئے مواقع، بہترین لوگ، خاندان کے لیے کثرت سے وقت کی دستیابی اور ایک ایسا طرزِ زندگی جس کو شکست دینا کافی مشکل ہے۔ یہاں گزرے ہر لمحے سے ہمیں محبت ہے۔
انہوں نے بتایا کہ بچے پھل پھول رہے ہیں، اسکول زبردست ہیں، کھیل ہر جگہ موجود ہے۔ انہیں آسٹریلیا کو گھر کہنے پر ہمیشہ فخر ہوگا اور وہ شکر گزار ہیں جو زندگی انہوں نے وہاں بنائی۔ وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ لیکن دبئی میں کچھ خاص ہے۔ یہاں کی توانائی، مقصد، ایک ایسی جگہ جہاں کچھ بھی ممکن محسوس ہوتا ہے۔