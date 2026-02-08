سابق کھلاڑی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام میں گرفتار

31 سالہ کھلاڑی کو ان کی گرل فرینڈ (جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی) کی موت کے سلسلے میں 5 فروی کو حراست میں لیا گیا

ویب ڈیسک February 08, 2026
سابق نیشنل فٹبال لیگ (این ایف ایل) کھلاڑی کو اپنی گرل فرینڈ کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔

ہیملٹن کاؤنٹی شیرف آفس کے مطابق 31 سالہ ڈیرن لی کو ان کی گرل فرینڈ (جن کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی) کی موت کے سلسلے میں 5 فروی کو حراست میں لیا گیا۔

شیرف آفس کے مطابق 5 فروری کو اُولٹیوا میں افسران کو سی پی آر کی رپورٹ پر ایک گھر کے لیے روانہ کیا گیا۔ گھر پر پہلے رسپانڈرز کو ایک متاثرہ خاتون ملیں جن کو بچانے کے لیے جب کوشش کی گئی تو ان کا مردہ پایا گای۔

ڈیرن لی (جن کی شناخت شیرف آفس نے مقتولہ کے بوائے فرینڈ کے طور پر کی) بھی جائے وقوعہ پر موجود تھے۔

مقتولہ کی حالت اور جائے وقوعہ پر موجود دیگر شواہد کو دیکھتے ہوئے شیرف آفس کے ڈیٹیکٹیو کو تحقیقات کے لیے بلایا گیا۔

ابتدائی تحقیق کے مطابق خاتون کی موت کو قتل قرار دیا گیا ہے اور اس کی تحقیقات کے لیے ڈیرن لی کو حراست میں لیا گیا ہے۔

ڈیرن لی این ایف ایل میں اوہائیو اسٹیٹ اور نیو یارک جیٹس کی نمائندگی کر چکے ہیں۔
