امریکا: گمشدہ انگوٹھی 44 برس بعد مل گئی

انگوٹھی 1982 میں ایک ہائی اسکول پارٹی کے دوران کھو گئی تھی

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

امریکا میں ایک شخص کو 44 برس بعد اپنی گمشدہ انگوٹھی واپس مل گئی۔

مسیسپی سے تعلق رکھنے والے ڈیریئن لیڈنر نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ 1982 میں وہ پاس کرسچین ساحل پر ایک پارٹی میں گئے تھے جہاں ان کی پاس کرسچین ہائی اسکول کی کلاس رِنگ کھو گئی تھی۔

انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ انہوں نے اسسٹنٹ پرنسپل کے ساتھ میٹل ڈیٹیکٹر کےساتھ بھی انگوٹھی تلاش کی لیکن انگوٹھی نہ مل سکی۔

https://www.facebook.com/darien.ladner.75/posts/pfbid036ornemQEGqYJodwieMHmYou1jVktFDoRiSwEAvia1TDhP2YyBLtXrGtMJ8CuiSYgl

ڈیریئن نے بتایا کہ انہیں حال ہی میں فیس بک پر سیمی جیویل کا ایک میسج موصول ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو وہ انگوٹھی مل گئی ہے۔

ڈیریئن لیڈنر نے کہا کہ جب ان کو پیغام موصول ہوا تو ان کو یقین نہیں آیا کہ 44 برس بعد وہ انگوٹھی مل گئی۔ وہ حیران تھے کہ انگوٹھی اس ہی جگہ سے ملی جہاں پر وہ کھوئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا: ماں سے متعلق خواب نے خاتون کو ہزاروں ڈالر جتوا دیے

Express News

انڈونیشیا: دنیا کا سب سے لمبا جنگلی سانپ

Express News

دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ کہاں ہے؟

Express News

دنیا کا سب سے بڑا قرآن مجید گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل

Express News

امریکا: مداح کا فٹبال سے محبت کا انوکھا اظہار

Express News

سعودی عرب کا اونٹوں کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو