حماس نے غیرمسلح ہونے کا مطالبہ مسترد کردیا

حماس اور دیگر مزاحمتی دھڑوں کو غیرمسلح کرنا مقبوضہ عوام کا باآسانی نشانہ بنانے کی کوشش ہے، رہنما حماس

ویب ڈیسک February 08, 2026
facebook whatsup
حماس نے مطالبہ مسترد کردیا—فوٹو: فائل

حماس کے بیرون ملک سیاسی امور کے سربراہ خالد مشعل نے غزہ میں فلسطینی دھڑوں کو غیر مسلح کرنے کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ عوام سے ہتھیار چھین لینا انہیں ختم کرنے کے لیے ایک آسان شکار بنا دے گا۔

الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق دوحہ میں الجزیرہ فورم کے دوسرے روز خطاب کرتے ہوئے حماس کے سینئر رہنما خالد مشعل نے کہا کہ حماس سے اپنے ہتھیار حوالے کرنے پر ہونے والی بحث دراصل فلسطینی مسلح مزاحمت کو غیرمؤثرکرنے کی ایک صدی پرمحیط کوشش کا تسلسل ہے۔

انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے لوگ مقبوضہ ہیں اس وقت تک غیرمسلح کرنے کی باتیں ہمارے لوگوں کو ختم کرنے اور بین الاقوامی ہتھیاروں سے مسلح اسرائیل کی جانب سے انہیں ختم کرنے کے لیے آسان شکار بنانے کی کوشش ہے۔

خالد مشعل نے کہا کہ اگر ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ماحول فراہم کرنا ضروری ہے جس کے نتیجے میں تعمیر نو اور ریلیف کی اجازت ہو اور یقینی بنایا جائے کہ غزہ اور صہیونی ریاست کے درمیان جنگ نہ بھڑکے۔

حماس کے رہنما نے بتایا کہ یہ ایک منطقی نکتہ نظر ہے اور حماس قطر، ترکیے اور مصر جیسے ثالثوں اور براہ راست مذاکرات کے ذریعے ثالثوں کی توسط سے امریکا کو آگاہ کیا ہے یا اس حوالے سے حماس کے وژن کا ادراک ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے بڑی کوششوں کی ضرورت ہے صرف غیرمسلح کرنے کی بات نہیں ہے۔

خالد مشعل نے کہا کہ مسئلہ غزہ میں موجود حماس اور دیگر مزاحمتی فورسز کی ضمانت کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ اسرائیل ہے جو فلسطینیوں کا اسلحہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور انہیں ملیشیا کے حوالے کر افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

حماس کا غزہ کی حکومت فلسطینی کمیٹی کے حوالے کرنے کا اعلان، رفح بارڈر فوری کھولنے کا مطالبہ

انہوں نے کہا کہ حماس نے 5 سے 10 تک جنگ بندی کی تجویز دی تھی، یہ گارنٹی ہے کہ اسلحہ استعمال نہیں ہوگا اور یہ کہ ثالثی ممالک جن کے حماس سے قریبی تعلقات ہیں وہ ضمانت دے سکتے ہیں۔

فوٹو: الجزیرہ

فوٹو: الجزیرہ

خالد مشعل نے کہا کہ قبضے کے خلاف مزاحمت لوگوں کا حق ہے اور یہ بین الاقوامی قانون اور مقدس سرزمین کا قانون ہے، مزٓحمت قوموں کی تاریخ کا حصہ ہے۔

حماس رہنما نے عرب اور مسلمان ممالک سے سفارتی سطح پر دفاعی پالیسی کے بجائے جارحانہ اقدامات کا مطالبہ کیا۔

خیال رہے کہ اکتوبر میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے دوران امریکا نے کہا تھا کہ اس کے بعد حماس غیرمسلح ہوگی اور بین الاقوامی امن فورس تعینات کردی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا ویڈیو کا جنون جان لے گیا، بھارتی خاتون کی المناک موت

Express News

پاکستان دشمنی کی پالیسی ناکام ہوگئی، بھارتی سیاستدان ششی تھرور کا دو ٹوک اعتراف

Express News

بیرونِ ملک بھارتی نژاد افراد پر سنگین الزامات، عالمی رپورٹس میں چونکا دینے والے انکشافات

Express News

امریکی دباؤ کے آگے مودی کی پسپائی؟ کانگریس کے سنگین الزامات

Express News

افغانستان انتہا پسندی کا گڑھ بن گیا، عالمی تجزیہ کاروں کا سخت انتباہ

Express News

ایران معاملہ: ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اہم ملاقات اگلے ہفتے متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو