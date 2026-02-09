لبلبے کے کینسر کی تشخیص کیلئے خون کا نیا ٹیسٹ تیار

یہ تحقیق یونیورسٹی آف پنسلوینیا اور میو کلینک کے محققین نے کی جو AACR میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

سائنس دانوں نے ایک نیا خون کا ٹیسٹ تیار کیا ہے جو ممکنہ طور پر لبلبے کے کینسر (Pancreatic Cancer) کی ابتدائی تشخیص میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور ہزاروں جانیں بچا سکتا ہے۔

صرف برطانیہ میں ہر سال تقریباً 10 ہزار 500 افراد لبلبے کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ بیماری نہ صرف علاج میں انتہائی مشکل ہے بلکہ اس کی تشخیص میں بھی بہت پیچیدہ ہے۔

زیادہ تر کیسز اس وقت سامنے آتے ہیں جب بیماری کافی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے اور علاج کے آپشنز کافی محدود ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف 10 فی صد مریض پانچ سال سے زیادہ زندہ رہ پاتے ہیں اور نصف سے زائد مریض تین ماہ کے اندر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

تاہم، سائنس دان پُر امید ہیں کہ اس نئے خون کے ٹیسٹ میں Pancreatic Ductal Adenocarcinoma (جو لبلبے کے کینسر کی سب سے عام اور مہلک قسم ہے) کی ابتدائی مراحل میں تشخیص کی صلاحیت ہے۔ ایسا ہونے سے ڈاکٹروں کو مریض کا علاج شروع کرنے کے لیے وقت مل سکے گا اور مریض ky بچ جانے کے امکانات بڑھ جائیں سکیں گے۔

یہ تحقیق یونیورسٹی آف پنسلوینیا اور میو کلینک کے محققین نے کی جو AACR میڈیکل جرنل میں شائع ہوئی۔

اس مطالعے میں انہوں نے لبلبے کے کینسر کے مریضوں اور صحت مند افراد کے خون کے نمونوں میں مختلف مادوں کی جانچ کی۔

تحقیق میں دواؤں میں پہلے سے استعمال کیے جانےو الے دو مارکرز(CA19-9 اور THBS2) کا جائزہ لیا گیا، جو استعمال کرنے پر لبلبے کے کینسر کی اسکریننگ کے لیے درست نہیں ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ CA19-9 کچھ کینسر سے پاک افراد میں بھی زیادہ ہو سکتا ہے (جیسے کہ پینکریاٹائٹس یا بائل ڈکٹ کے مسائل والے افراد میں) اور کچھ لوگ اپنی جینیات کی وجہ سے یہ مارکر پیدا ہی نہیں کرتے۔

تحقیق کے دوران سائنس دانوں نے خون میں دو نئے پروٹینز دریافت کیے(ANPEP اورPIGR) جو ابتدائی لبلبے کے کینسر والے افراد میں صحت مند افراد کے مقابلے میں زیادہ پائے گئے۔

یہ دریافت مستقبل میں لبلبے کے کینسر کی ابتدائی تشخیص اور بروقت علاج کے امکانات کے لیے مثبت ثابت ہوسکتی ہے، اور مریضوں کی زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

خاتون پولیو ورکر پر کتے کا حملہ، ورکرز کی حفاظت کیلئے ٹیمیں تشکیل

Express News

شریانوں میں جمی چکنائی کو کیسے دور کیا جائے؟

Express News

کراچی؛ تھیلیسمیا کے علاج کیلئے جدید جینیاتی ٹیکنالوجی پر تحقیق آخری مراحل میں داخل

Express News

فالج سے تحفظ فراہم کرنے والی بہترین غذا

Express News

پاکستان کو نپاہ وائرس سے کوئی براہ راست خطرہ نہیں: ماہرین

Express News

سائنس دانوں کا الٹرا پروسیسڈ غذاؤں پر سخت ضوابط کے اطلاق کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو