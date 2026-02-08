بسنت کا اختتام امن کی شمعوں کے نام، لاہوریوں نے ذمہ داری کا عملی ثبوت دے دیا، عظمیٰ بخاری

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور اور پورے پنجاب کی خوشیوں کی محافظ ہیں، صوبائی وزیر

ویب ڈیسک February 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

بسنت کے تیسرے اور آخری روز شہر کی فضاؤں میں امن اور امید کی شمعیں روشن کی گئیں، جنہوں نے آسمان کو خوبصورت مناظر سے سجا دیا۔

اختتامی تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور امن، یکجہتی اور خوشیوں کے پیغام کو عام کیا۔

صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری نے اس موقع پر کہا کہ امید کی یہ شمعیں آئندہ برس بسنت کی مزید خوشیاں لے کر آئیں گی۔

انہوں نے کہا کہ لاہوریوں نے ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کر کے ثابت کیا کہ وہ اپنے تہوار اور ثقافتی ورثے کا تحفظ خود بھی کر سکتے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

مریم نواز کا لاہور کے بعد دوسرے شہروں میں بھی ’سیف بسنت‘ کا تصور اپنانے کا اعلان

عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف لاہور اور پورے پنجاب کی خوشیوں کی محافظ ہیں، جن کی ہدایات پر بسنت کے انتظامات کو مؤثر اور محفوظ بنایا گیا۔

انہوں نے شہریوں، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بسنت کا یہ پرامن انعقاد آئندہ برسوں کے لیے ایک مثبت مثال ہے۔

شہرِ لاہور کی فضا میں روشن ہونے والی امن کی شمعوں نے محبت، بھائی چارے اور امید کا پیغام عام کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |
حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

حال ہی میں شادی کرنے والی لائبہ خان کا مستقبل کی دلہنوں کو اہم مشورہ

 Feb 08, 2026 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی؛ شہری کی گلے پر چھری چلا کر خودکشی، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

Express News

کراچی؛ آوارہ کتوں کی دہشت برقرار، سگ گزیدگی کے 6 واقعات رپورٹ

Express News

 لاہور میں صحافی زین ملک پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گر کر جاں بحق

Express News

بلوچستان کے مسائل پر اختر مینگل اور ڈاکٹر مالک سے بات ہوسکتی ہے دہشتگردوں سے نہیں، رانا ثنااللہ

Express News

کوئٹہ سمیت  بلوچستان میں پہیہ جام ہڑتال، کاروباری مراکز بند، درجنوں سیاسی کارکنان گرفتار

Express News

افغانستان سے ایک انار نہیں آسکتا لیکن دہشت گرد آرہے ہیں، فضل الرحمان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو