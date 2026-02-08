مریدکے، جی ٹی روڈ پر ایل این جی گیس ٹینکر لیک، علاقہ سیل، ٹریفک معطل

مریدکے:
جی ٹی روڈ پر اُس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایل این جی گیس سے بھرا ٹینکر اچانک لیک ہو گیا، جس کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق بروقت کارروائی نے ایک ممکنہ بڑے سانحے کو ٹال دیا۔
ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے فوری طور پر ٹینکر کو روک کر سڑک پر حفاظتی کونے اور بیریئرز لگا دیے، جبکہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف ٹریفک مکمل طور پر معطل کر دی گئی۔
صورتحال کے باعث گاڑیوں کی میلوں طویل قطاریں لگ گئیں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122، موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور علاقے کو کلیئر کرانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ شہریوں کو فوری طور پر متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
حکام کے مطابق ٹینکر سے گیس کے اخراج کو کنٹرول کرنے اور صورتحال کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔
ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ بروقت کارروائی سے بڑے جانی و مالی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا، تاہم علاقے میں تاحال ہائی الرٹ برقرار ہے۔