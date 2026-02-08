اوکاڑہ، ایس ایچ او پر فائرنگ کرنے والا کانسٹیبل عبداللہ گرفتار، تفتیش شروع

ملزم کو تفتیش کے لیے حوالات میں منتقل کر دیا گیا ہے، ڈی پی او اوکاڑہ

ویب ڈیسک February 09, 2026
اوکاڑہ:

اوکاڑہ میں ایس ایچ او ستگھرہ پر فائرنگ کرنے والے کانسٹیبل عبداللہ کو پولیس نے ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا ہے۔

واقعے کے بعد کانسٹیبل موقع سے فرار ہو گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے اس کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی تھیں۔

ڈی پی او اوکاڑہ محمد راشد ہدایت نے بتایا کہ ملزم کو تفتیش کے لیے حوالات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔

ایس پی انویسٹیگیشن ملک داؤد کی سربراہی میں ایک ٹیم واقعے کے اصل حقائق سامنے لانے کے لیے کام کر رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق ایس ایچ او ستگھرہ کے پیٹ میں فائر لگنے کے بعد انہیں فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے خود جا کر عیادت کی اور ڈاکٹر سے طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔

پولیس نے ملزم کانسٹیبل عبداللہ کے خلاف اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ محکمانہ کارروائی بھی جاری ہے۔

پولیس کے مطابق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد واقعے کے اصل محرکات اور حقائق سامنے آئیں گے۔
