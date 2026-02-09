دولت سے کون سی چیز نہیں خریدی جاسکتی؟ دنیا کے امیر ترین شخص کا چونکا دینے والا بیان سامنے آگیا

یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایلون مسک کی دولت عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کا کہنا ہے کہ دولت خوشی نہیں خرید سکتی، اور یہ حقیقت وہ لوگ بہتر طور پر سمجھتے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی۔

ایلون مسک، جو ٹیسلا، اسپیس ایکس اور دیگر بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، نے یہ بات حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابق ٹوئٹر) پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہی۔

ایلون مسک نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ یہ جملہ بالکل درست ہے کہ دولت سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، اور جس شخص نے یہ کہا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ان کا یہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا، جس پر صارفین نے مختلف انداز میں ردعمل دیا۔

کئی صارفین نے مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ اگر دولت خوشی نہیں خرید سکتی تو ایلون مسک انہیں 10 لاکھ ڈالر بھیج کر اس بات کو سمجھنے کا موقع دیں۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ فلسفیانہ باتیں کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب کرایہ اور بل ادا ہو چکے ہوں۔

کچھ افراد نے کہا کہ اگرچہ دولت خوشی کی مکمل ضمانت نہیں، لیکن اس کی کمی انسان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ بعض صارفین کا یہ بھی کہنا تھا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی مدد میں ہے، اور ایلون مسک کے پاس اربوں افراد کی زندگی بہتر بنانے کا موقع موجود ہے۔

یہ پوسٹ ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایلون مسک کی دولت عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ فوربز کے مطابق حالیہ دنوں میں وہ دنیا کے پہلے شخص بنے تھے جن کی مجموعی دولت 800 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی، تاہم بعد ازاں اس میں کچھ کمی ریکارڈ کی گئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر کا نکاح کب اور کس کیساتھ ہوگا، اداکارہ نے بتادیا

ہانیہ عامر کا نکاح کب اور کس کیساتھ ہوگا، اداکارہ نے بتادیا

Feb 09, 2026 10:54 AM |
طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

طلحہ انجم نے منگنی کرلی، منگیتر کون ہے؟ تصاویر وائرل

 Feb 08, 2026 11:23 PM |
نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

نعمان اعجاز نے خلیل الرحمٰن قمر کے سخت الفاظ کا جواب دے دیا

 Feb 08, 2026 05:42 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا ویڈیو کا جنون جان لے گیا، بھارتی خاتون کی المناک موت

Express News

پاکستان دشمنی کی پالیسی ناکام ہوگئی، بھارتی سیاستدان ششی تھرور کا دو ٹوک اعتراف

Express News

بیرونِ ملک بھارتی نژاد افراد پر سنگین الزامات، عالمی رپورٹس میں چونکا دینے والے انکشافات

Express News

امریکی دباؤ کے آگے مودی کی پسپائی؟ کانگریس کے سنگین الزامات

Express News

افغانستان انتہا پسندی کا گڑھ بن گیا، عالمی تجزیہ کاروں کا سخت انتباہ

Express News

ایران معاملہ: ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اہم ملاقات اگلے ہفتے متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو