ڈے زی پرائیویٹ لمیٹڈ کی زرعی و لائیو اسٹاک میں نمایاں پیش رفت

جی پی آئی کی رہنمائی میں زرعی و لائیو اسٹاک ترقی کا خواب اب جدید ٹیکنالوجی اور عملی پیش رفت کی شکل اختیار کر چکا ہے

ویب ڈیسک February 09, 2026
4 90
4 ہزار روپے فی جانور کے حساب سے 90 دنوں تک کسانوں کو فیڈنگ الاؤنس بھی دیا جائے گا۔ فوٹو: فائل

گرین پاکستان انیشیئٹوو (جی پی آئی) کی رہنمائی میں ڈے زی پرائیویٹ لمیٹڈ کی زرعی و لائیو اسٹاک میں نمایاں پیش رفت سامنے آئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق جی پی آئی کی موثر حکمت عملی سے زرعی و لائیو اسٹاک شعبہ جدید ٹیکنالوجی اور پائیدار خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔

ڈے زی نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے 3 ہزارایکڑ بنجر اور صحرائی زمین کو قابلِ کاشت بنایا۔ روڈز گراس اور الفالفہ جیسا قابلِ برآمدچارہ بھی جدید سینٹرل پیوٹ نظام کے تحت کاشت کیا جارہا ہے۔

لائیو اسٹاک کے شعبے میں بھی اعلیٰ امریکی نسلوں کے جانور وں کی جدید سائنسی افزائش طریقوں سے کی جا رہی ہے۔ جی پی آئی کے جدید اقدامات زرعی و لائیو اسٹاک شعبہ میں دیرپا استحکام اور پیش رفت کو یقینی بنا رہے ہیں۔

"آئی وی ایف" اور "ایمبریو ٹرانسفر" پروگرامزکے ذریعے جانوروں کی بہتر جینیاتی نسلیں حاصل کی جا رہی ہیں۔ جی پی آئی کی نگرانی میں ڈےزی پرائیویٹ لمیٹڈ جدیدزراعت اورلائیو اسٹاک ترقی کا نمایاں اور کامیاب ماڈل بن کر سامنے آیا۔
