کراچی:
عالمی اور سطح پر سنہری دھات اور چاندی اب محفوظ ترین سرمایہ کاری پراڈکٹ بن گیا ہے۔
جیوپولیٹیکل صورتحال، خطے میں جنگ کے منڈلاتے ہوئے بادل اور عالمی مارکیٹ میں وقفے وقفے سے وسیع البنیاد سرمایہ کاری کے باعث سونے اور چاندی کی قیمتوں میں پیر کو بھی اضافے کا تسلسل برقرار رہا۔
ان عوامل کے سبب عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگیا۔
بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 53ڈالر کے اضافے سے 5ہزار 020ڈالر کی سطح پر آگئی۔
عالمی مارکیٹ میں اضافے کے سبب فی تولہ سونے کی قیمت بھی 5ہزار 300روپے کے اضافے سے 5لاکھ 24ہزار 762روپے کی سطح پر آگئی۔
اسی طرح، فی دس گرام سونے کی قیمت 4 ہزار 544روپے بڑھ کر 4لاکھ 49ہزار 898روپے کی سطح پر آگئی۔
سونے کے ساتھ ساتھ، فی تولہ چاندی کی قیمت بھی 296روپے کے اضافے سے 8ہزار 615روپے کی سطح پر آگئی جبکہ فی دس گرام چاندی کی قیمت 296روپے کے اضافے سے 7ہزار 385روپے کی سطح پر آگئی۔