افغان طالبان نے نیا فوجداری ضابطہ متعارف کرا دیا، عالمی ماہرین کی تشویش

ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات افغان معاشرے میں عدم مساوات اور خوف کے ماحول کو مزید گہرا کر سکتے ہیں

February 09, 2026
افغانستان میں طالبان حکومت نے ایک نیا فوجداری ضابطہ متعارف کرا دیا ہے جس پر عالمی ماہرین اور انسانی حقوق کے حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔

بین الاقوامی جریدے یوریشیا کے مطابق یہ ضابطہ قانون کے نام پر نظریاتی اطاعت اور جبر پر مبنی ریاستی نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش ہے۔

رپورٹ کے مطابق نئے فوجداری ضابطے کے تحت طبقاتی انصاف کو قانونی حیثیت دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مساوی قانونی حقوق کا تصور مزید کمزور ہو گیا ہے۔ ضابطے میں مذہبی اور سیاسی تنوع کو جرم قرار دینے کی شقیں شامل کی گئی ہیں، جس سے اختلافِ رائے اور آزاد سوچ کے لیے گنجائش محدود ہو گئی ہے۔

افغان طالبان رجیم میں معاشی بحران عروج پر، سرمایہ کار خوفزدہ

یوریشیا کے مطابق نئے قوانین میں خواتین کی خود مختاری کو مزید محدود کیا گیا ہے، جبکہ بعض شقوں کو گھریلو تشدد کے جواز کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات افغان معاشرے میں عدم مساوات اور خوف کے ماحول کو مزید گہرا کر سکتے ہیں۔

عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق طالبان کا نیا فوجداری ضابطہ عوامی تحفظ کے بجائے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے، جو انسانی حقوق، خواتین کی آزادی اور مذہبی و سماجی انصاف کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔

ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ایسے قوانین افغانستان میں سماجی اور طبقاتی ناانصافی کو مزید فروغ دے سکتے ہیں۔
