9 فروری: محمد افضل گورو کا یومِ شہادت، کشمیری عوام کی دعائیہ تقریبات اور احتجاج

محمد افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

مقبوضہ جموں و کشمیر اور لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب آج تحریکِ آزادی کشمیر کے رہنما محمد افضل گورو کا یومِ شہادت منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کشمیری عوام ان کی جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔

محمد افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر بھارتی پارلیمنٹ حملے میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا، تاہم کشمیری قیادت اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں نے ان کے ٹرائل کو متنازع قرار دیا اور اسے شفاف عدالتی تقاضوں کے منافی بتایا۔

رپورٹس کے مطابق افضل گورو کو پھانسی دینے کے بعد ان کی میت اہلِ خانہ کے حوالے نہیں کی گئی اور انہیں تہاڑ جیل کے احاطے میں ہی دفن کر دیا گیا، جس پر انسانی اور اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی کے الزامات بھی سامنے آئے۔

کشمیری حلقوں کا کہنا ہے کہ محمد افضل گورو کی پھانسی نے مقبوضہ کشمیر میں پہلے سے موجود بے چینی میں مزید اضافہ کیا اور حقِ خودارادیت کے مطالبے کو مزید تقویت ملی۔ یومِ شہادت کے موقع پر مختلف علاقوں میں دعائیہ تقریبات اور خاموش احتجاج بھی کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا ویڈیو کا جنون جان لے گیا، بھارتی خاتون کی المناک موت

Express News

پاکستان دشمنی کی پالیسی ناکام ہوگئی، بھارتی سیاستدان ششی تھرور کا دو ٹوک اعتراف

Express News

بیرونِ ملک بھارتی نژاد افراد پر سنگین الزامات، عالمی رپورٹس میں چونکا دینے والے انکشافات

Express News

امریکی دباؤ کے آگے مودی کی پسپائی؟ کانگریس کے سنگین الزامات

Express News

افغانستان انتہا پسندی کا گڑھ بن گیا، عالمی تجزیہ کاروں کا سخت انتباہ

Express News

ایران معاملہ: ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اہم ملاقات اگلے ہفتے متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو