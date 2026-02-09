بھارت-امریکا تجارتی معاہدے پر بھارتی کسانوں کا احتجاج، خدشات میں اضافہ

کسان برادری کو خدشہ ہے کہ اس معاہدے سے ملکی زراعت اور ڈیری سیکٹر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup

بھارت میں کسان تنظیموں نے مجوزہ بھارت-امریکا تجارتی معاہدے کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق کسان برادری کو خدشہ ہے کہ اس معاہدے سے ملکی زراعت اور ڈیری سیکٹر پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔

بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ مجوزہ معاہدہ یک طرفہ ہے اور اس سے امریکی زرعی مصنوعات کو بھارتی منڈی میں زیادہ رسائی مل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں مقامی کسانوں کو شدید مسابقت اور مالی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔

کسان یونینز نے کہا ہے کہ اگر موجودہ شرائط پر اس تجارتی معاہدے پر دستخط کیے گئے تو ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ بعض کسان تنظیموں نے بھارتی وزیرِ تجارت سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کے مفادات کو اعتماد میں نہیں لیا۔

عالمی ماہرین کے مطابق مجوزہ تجارتی ڈیل کی موجودہ شرائط بھارتی زرعی شعبے، خصوصاً ڈیری انڈسٹری، کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے بھارت کی زرعی خود کفالت اور چھوٹے کسانوں کی آمدن متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔

کسان تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ معاہدے کی شقوں پر نظرِ ثانی کی جائے اور کسی بھی فیصلے سے قبل کسان نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

سوشل میڈیا ویڈیو کا جنون جان لے گیا، بھارتی خاتون کی المناک موت

Express News

پاکستان دشمنی کی پالیسی ناکام ہوگئی، بھارتی سیاستدان ششی تھرور کا دو ٹوک اعتراف

Express News

بیرونِ ملک بھارتی نژاد افراد پر سنگین الزامات، عالمی رپورٹس میں چونکا دینے والے انکشافات

Express News

امریکی دباؤ کے آگے مودی کی پسپائی؟ کانگریس کے سنگین الزامات

Express News

افغانستان انتہا پسندی کا گڑھ بن گیا، عالمی تجزیہ کاروں کا سخت انتباہ

Express News

ایران معاملہ: ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اہم ملاقات اگلے ہفتے متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو