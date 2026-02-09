واٹس ایپ صارفین کیلئے نیا دلچسپ ’’کلوز فرینڈ‘‘ فیچر سامنے آگیا

نئے فیچر کو آئندہ اپ ڈیٹس میں مرحلہ وار صارفین کیلئے متعارف کرایا جائے گا

ویب ڈیسک February 09, 2026
facebook whatsup
کراچی:

واٹس ایپ جلد ہی انسٹاگرام طرز کا نیا ’کلوز فرینڈز‘فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے جس کے ذریعے صارفین اپنی اسٹیٹس اپ ڈیٹس صرف منتخب دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے۔

رپورٹس کے مطابق اس نئے فیچر کے تحت صارفین ایک مخصوص فہرست تیار کر سکیں گے جس میں شامل افراد ہی ان کا نجی اسٹیٹس دیکھ سکیں گے۔ اس سہولت کا مقصد صارفین کو مزید پرائیویسی اور کنٹرول فراہم کرنا ہے۔

بتایا گیا ہے کہ کئی صارفین ذاتی نوعیت کی اسٹیٹس تمام کانٹیکٹس کے ساتھ شیئر کرنے سے گریز کرتے ہیں، ایسے میں کلوز فرینڈز فیچر انہیں محدود اور محفوظ شیئرنگ کی سہولت دے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فیچر فی الحال آزمائشی مراحل میں ہے اور آئندہ اپ ڈیٹس میں مرحلہ وار صارفین کے لیے متعارف کرایا جائے گا۔ واٹس ایپ کی جانب سے اس فیچر کے اجرا کی حتمی تاریخ کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

وکلا کو غنڈہ کہنے پر اداکارہ مشی خان مشکل میں پھنس گئیں

 Feb 09, 2026 04:34 PM |
اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

اریجیت سنگھ کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے ایک ہفتے بعد کولکتہ میں پرفارمنس

Feb 09, 2026 02:31 PM |
نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

نامور بھارتی فلمساز کے بیٹے نے پی ایس ایل میں شمولیت پر خاموشی توڑدی

 Feb 09, 2026 12:08 PM |

متعلقہ

Express News

ونٹر اولمپکس میں کھلاڑیوں کیلئے بنایا گیا خصوصی لباس

Express News

چینی سائنس دانوں نے نئی نسل کے ہتھیار بنانے کی راہ ہموار کرلی

Express News

سام سنگ نے اپنے مشہور فون کی اپ ڈیٹس بند کر دیں

Express News

سائنسدانوں نے زمین کی گہرائیوں میں چھپے دو دیوہیکل ڈھانچوں کا سراغ لگالیا

Express News

گوگل کے اے آئی چیٹ بوٹ جیمنائی نے نیا سنگِ میل عبور کرلیا

Express News

گہرے سمندر میں نایاب دیوہیکل جیلی فش کی دریافت، ماہرین حیران

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو