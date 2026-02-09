بھارت کو ’تھری ایڈئٹس‘، ’پی کے‘، ’منا بھائی‘ اور ’سنجو‘ جیسی فلمیں دینے والے پروڈیوسر ودھو ونود چوپڑا کے بیٹے اگنی دیو چوپڑا نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 2026 میں شمولیت پر اپنا موقف پیش کردیا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ فلمساز ودھو ونود چوپڑا کے بیٹے اگنی دیو چوپڑا نے پی ایس ایل میں شرکت سے متعلق قیاس آرائیوں پر وضاحت کی ہے۔
ودھو ونود چوپڑا کے بیٹے اگنی دیو چوپڑا حال ہی میں سوشل میڈیا پر اس وقت خبروں زینت بنے جب متعدد رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان سپر لیگ 2026 کے آکشن کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔
یہ افواہیں اس وقت زور پکڑ گئیں جب پاکستان کرکٹ بورڈ کی سرکاری ویب سائٹ پر ایک کھلاڑی کی فہرست میں ان کا نام بطور امریکی کھلاڑی درج کیا گیا۔
تاہم، اس کرکٹر نے اب ان دعوؤں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے ان خبروں کو ’جعلی اور گمراہ کن‘ قرار دیا اور واضح کیا کہ ان کا پاکستان سپر لیگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
اگنی دیو نے اپنے انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک بیان جاری کیا تاکہ قیاس آرائیوں کا خاتمہ کیا جاسکے۔
ان کا کہنا تھا کہ میرے نام پر ایک ٹورنامنٹ کے حوالے سے جعلی اور گمراہ کن رپورٹس گردش کر رہی ہیں، میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ غلط معلومات کا شکار نہ ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پی ایس ایل کے لیے رجسٹر نہیں کیا ہے، میں مکمل طور پر امریکا میں اپنے کرکٹ کیریئر اور طویل المدتی پیشہ ورانہ اہداف پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں۔
یاد رہے کہ اگنی دیو 2025 تک بھارتی ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ رہے ہیں، وہ رانجی ٹرافی، وجے ہازرے ٹرافی، اور سید مشتاق علی ٹرافی جیسے بڑے ٹورنامنٹس کھیلتے رہے ہیں۔